Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in "Affa karşıyım" açıklamasına MHP'den yanıt geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Cirit'e yanıt vererek, "Anayasanın 87. maddesinde af çıkarma yetkisi tanınıyor, Meclis'in özel ve genel af çıkarma yetkisi orada düzenleniyor dolayısıyla Meclis özel ve genel af çıkarabiliriz ceza indirimi yapabilir. Bunun için kanun çıkarabilir bu yetki orada olduğu sürece bu tür açıklamalar, affa karşıyım gibi sözler söyleyeni bağlar" dedi.



Yıldız, Cirit'i eleştirerek, "Bu sözlerin alt yapısı yoktur hukuki altyapısı da yoktur bu konu ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor teklifimizin kanunlaşması için elimizden geleni yapıyoruz teklifimiz mutlaka yasalaşacaktır önümüzdeki süreçte" ifadelerini kullandı.