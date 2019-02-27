Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, "Af çıkarılmasına karşıyım" dedi.

Yargıtay Başkanı Cirit, 2018 yılı faaliyetleri, yargı reformu kapsamındaki çalışmalar ve 2019 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısında konuştu.

Cirit, "Yargıtay'ın kurumsal bir görüşü olmasa da ben af çıkarılmasına karşıyım" ifadelerini kullandı. Cirit, "Daha önce çıkarılan aflara baktığımızda hem hukuki belirsizlik hem de asayiş, toplumdaki huzur ve barışın sağlanması noktasında bazı sıkıntılar ortaya çıkıyor. Belki infaz sistemindeki cezaevinde kalma süresi yüzde 50'lere çekilebilir, daha adil bir çözüm olur. Çünkü cezaevlerindeki yetersizlik herkes tarafından malum" dedi.

Cirit sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zaman zaman çıkarılan aflara baktığımızda hukuki belirsizlik ortaya çıkarıyor, diğer taraftan asayiş tarafında bazı sıkıntılar ortaya çıkıyor. Çıkarılacaksa, bu infaz süresini yüzde 50'lere çekebiliriz. Böylelikle daha adil bir düzen olabilir."



