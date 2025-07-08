MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"6 Temmuz'da aldığımız bir kara haberle kahrolduk. 12 kahraman askerimiz şehit oldu. Hepimizi üzüntüye boğan şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, acılı ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyor, halen tedavi gören kahramanlarımızı da acil şifalar temennisiyle gözlerinden öpüyorum.

Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyorken, maruz kaldığımız bu müessif olayın bazı çevreler tarafından çarpıtılmasını sinsi bir fırsatçılık olarak değerlendiriyorum. Türkiye'miz tarihi bir sürecin tam ortasında, huzur ve barış menziline doğru hızla mesafe alırken iç ve dış kaynaklı provokasyon ve dedikodu iklimini sıcak tutmak isteyenlerin varlığını elbette göz ardı etmiyoruz.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Türkiye'miz tarihi bir sürecin tam ortasındadır. Terörsüz Türkiye için önemli gelişmeler yaşanıyor. Tuzaklar bozulacak. Barış ve huzur menziline doğru hızla mesafe alıyoruz.

ORMAN YANGINLARI

Yangınların elektrik hatlarından çıktığı anlaşıldığına göre elektrik hatlarını işleten özel şirketleri ve muhtevalı ve muntazam şekilde denetleyip denetlemediği bu şirketlerin taraf oldukları sözleşmelere riayet edip etmediği, elektrik hatlarının planlanan takvim ve süreler içinde bakımının yapılıp yapılmadığı, bu hatların yenilenip yenilenmediği açıkla kavuşturulmalı, ihmal ve kayıtsızlık gösterenlere lazım gelen yaptırımların uygulanması derhal sağlanmalıdır. Yangınlar sırasında hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum.

REKLAM "İDDİANAMELER SÜRATLE HAZIRLANMALI" Mahalli yönetimlerde tuz kokmuştur. CHP'nin yönetimi altındaki belediyelerin yolsuzluk ve rüşvet batağına saplanması bu partiyi neredeyse organize suç şebekesine çevirmiştir. Gayri ahlaki ve hukuki ilişkiler teker teker deşifre edilmiştir. Masumiyet karinesi esastır. CHP ağaca su vermişse kaygı ve korku duymasına gerek yoktur. Ama dikene su vermişse bunun bedelini sonuna kadar vermelidir. İddianameler süratle hazırlanmalı, kovuşturmalar olabilecek en kısa sürede tamamlanmalıdır. Yargısal süreçlerin uzaması sakıncalıdır ve buna gerek de yoktur. TRT MESAJI Adli tatil yakında başlayacaktır. Eylül ayının ilk haftasıyla beraber hızlanan yargı süreçlerinin hitamında bu ağır yükü ülkemizin gündeminden çekip çıkaralım, kim suçlu kim masum görüp öğrenelim. Hatırlarsanız CHP Genel Başkanı, duruşmaların televizyon ekranlarından canlı yayınlanmasını talep etmişti. Madem bu talebinde ısrarlıdır, madem milletimizin her şeyi birebir takibinden yanadır, o halde biz de bu beklentinin makul ve meşru değerlendirilerek ak koyunun kara koyunun maşeri vicdan huzurunda tefrik ve teşhir edilmesini ümit ve temenni ediyoruz. Türk milleti gerçekleri görsün, gerçekleri bilsin, hükmünü de ona göre versin diyoruz.