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Haberler Gündem Politika Son dakika haberi: MHP'nin seçim beyannamesi tamamlandı! Afetle mücadele ve terörle mücadele mesajları verildi
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MHP'nin seçim beyannamesi tamamlandı

MHP seçim beyannamesini hazırladı. Buna göre beyannamede afetle mücadele, terörle mücadele mesajları ağırlık kazanırken, "yaparsa Cumhur İttifakı yapar" denildi

Son dakika haberi: MHP'nin seçim beyannamesi tamamlandı! Afetle mücadele ve terörle mücadele mesajları verildi
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AA

MHP'nin tamamlanan seçim beyannamesinde afet öncesi ile afet ve sonrasında yapılacaklara ilişkin politikalara geniş yer verildi. Beyannamede yeni anayasa vurgusu da yapıldı.

Alınan bilgiye göre MHP, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi çalışmaları kapsamında seçim beyannamesini hazırladı.

"Yükselen Ülke Türkiye" vizyonuyla hazırlanan beyannamede, ekonomiden dış politikaya, eğitimden sağlığa, bölgesel kalkınmadan tarıma, işsizlikle mücadeleden turizme kadar bütün politikalar bu vizyon çerçevesinde belirlendi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum kapsamında yeni anayasa vurgusu yapılan beyannamede, bu kapsamda Meclis İçtüzüğü ile seçim ve siyasi partiler kanunlarında öngörülen düzenlemelere ilişkin başlıklar da yer aldı.

Beyannamede, terörle mücadele operasyonlarında hükümete verilen destek yinelendi.

AFETLE MÜCADELE BAŞLIĞINA AĞIRLIK VERİLDİ

Beyannamede, deprem, yangın ve sel gibi afetlerle ilgili daha önceki seçim beyannamelerinde yer alan politikalara yeni maddeler eklendi. "Afetle Mücadele" başlığıyla afet öncesi, afet ve sonrasında yapılacak çalışmalar ile alınacak önlemlere ilişkin politikalara geniş yer ayrılan beyannamede, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının sarılması için atılması gereken adımlar da vurgulandı.

"YAPARSA CUMHUR İTTİFAKI YAPAR" MESAJI

MHP ayrıca EYT ve asgari ücretten vergi alınmaması gibi son 5 yıllık süreçte Cumhur İttifakı'nın gerçeğe dönüştürdüğü vaatlerinin yer aldığı kitapçık ve broşür hazırladı.

Milletvekili adaylarına dağıtılacak kitapçık ve broşürle, seçmene "yaparsa Cumhur İttifakı yapar" mesajı verilecek.

Beyannamenin bu hafta sonu kamuoyuyla ve teşkilatlarla paylaşılması planlanıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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