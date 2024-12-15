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        Haberler Magazin Michael Jackson'a ait yayınlanmamış kasetler ölümünden 15 yıl sonra bulundu - magazin haberleri

        Michael Jackson'a ait yayınlanmamış kasetler ölümünden 15 yıl sonra bulundu

        Michael Jackson'a ait şimdiye dek hiç yayınlanmamış kasetler, ölümünden 15 yıl sonra bir depoda ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2024 - 10:44 Güncelleme: 15.12.2024 - 10:44
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        Eski bir polis memuru Gregg Musgrove, San Fernando Vadisi'nde bir depoda şimdiye dek yayınlanmamış Michael Jackson şarkılarını içeren kasetleri buldu.

        Musgrove'un kasetlere ulaşması, bir çalışanın yakın zamanda Van Nuys'ta satın aldığı bir depolama birimi hakkında onunla iletişime geçmesiyle başladı. Birim bir zamanlar müzik yapımcısı ve şarkıcı Bryan Loren'e aitti.

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        Depodaki kasetlerde, 2009'da hayatını kaybeden Jackson'ın Dangerous albümünden önce 1989-1991 üzerinde çalıştığı, yayınlanmamış 12 parça var.

        Ayrıca, Jackson'ın yaşamına dair söylentilere göndermeler yapan bir şarkı ve LL Cool J ile birlikte rap yaptığı bir başka şarkı da bu kasetler arasında yer alıyor.

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        Kasetlerde Jackson ve yapımcı Bryan Loren'in kayıt ve yaratım sürecini tartıştıkları duyulabiliyor. Musgrove, "Bu şeyleri dinledim ve tüylerim diken diken oldu. Çünkü bunu daha önce kimse duymamıştı. Michael Jackson'ın gerçekten konuştuğunu ve şakalar yaptığını duymak gerçekten çok harikaydı" diye konuştu.

        Michael Jackson’ın varisleri, kasetleri satın almayı reddetti, ancak mülkiyet hakları konusunda Musgrove’a bir mektup göndererek, kasetleri kamuyla paylaşamayacaklarını açıkça belirtti.

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        Kasetleri müzayede evlerine götürmeyi planladığını söyleyen Musgrove, büyük ihtimalle bir Jackson hayranı ya da özel koleksiyoncu tarafından satın alınacağını ifade etti.

        Kasetlerin şu anda Musgrove'un elinde değil, avukatının kontrolü altında güvenli bir tesiste tutulduğu öğrenildi.

        #Michael Jackson
        #kaset
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