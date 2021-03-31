İKİ EVLİLİK YAPTI

Pop müziğin 'kralı' olarak nitelendirilen Michael Jackson, ilk evliliğini 1994-1996 yılları arasında Elvis Presley'in kızı Lisa Marie ile yapmıştı. Jackson, daha sonra 1996'da Debbie Rowe ile nikah masasına oturmuştu. Ancak ikili, 1999 yılında yollarını ayırmıştı.

Michael Jackson ve Debbie Rowe'un; Prince Michael Jackson I ve Paris Jackson adında iki çocuğu var. Michael Jackson'ın, Prince Michael Jackson II adında bir oğlu daha bulunuyor.