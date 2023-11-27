Migros'tan yeni kozmetik markası: Mion

Migros, Mion markası ile kozmetik mağazacılığına adım attığını duyurdu. Tüketicilere kozmetik ve kişisel bakım konularında yepyeni ürünler dahil günlük ihtiyaçlar için farklı kategorilerden yaklaşık 9 bin ürün seçeneği sunduğu belirtilen Mion Mağazaları'nın, haftanın 7 günü, 9.00-21.30 saatleri arasında hizmet vereceği açıklandı.

MAĞAZADAN VEYA ADRESE TESLİM

Adana, Ankara, Antalya, Çanakkale, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Manisa, Niğde, Trabzon, Yozgat ve Yalova illerinde ulaşımı en kolay merkezi noktalardaki mağazaları ile hizmet veren Mion, son mağazasını İstanbul Ataşehir’de açtı. Markanın, bir yıl içinde Türkiye geneline yaygınlaşacağı açıklandı. Migros’un dijital alandaki güçlü alt yapısı ve deneyimli ekipleriyle e-ticaret kanalında da aktif olan Mion’a, Migros uygulaması üzerinden adrese teslim sipariş verilebildiği de belirtildi.

DOĞAL İÇERİKLİ ÜRÜNLER

“Var Bi’ Güzelliğimiz” mottosuyla yola çıktığı vurgulanan Mion mağazalarının odağında tamamen doğal içerikli ürünler de yer aldığı belirtiliyor. Müşteriler, mağazarlarda markanın sürdürülebilirlik vizyonunu odağına alan, en geniş çeşitli, doğal, ekolojik kozmetik ve kişisel bakım ürünleri ile karşılayabiliyor. Mion’daki tüm ürünlerin müşteriye sunulmadan önce Ürün Güvenliği Birimi tarafından içerik, etiket ve üretim koşulları gibi geniş kapsamlı denetimlerden geçirildiği de belirtiliyor.