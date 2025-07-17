Milan Skriniar'ın önceliği Fenerbahçe!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Paris mesaisi devam ediyor. Geçtiğimiz dönemin yarısını Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Milan Skriniar, bonservisini elinde bulunduran Paris Saint-Germain yönetimine, transferde önceliğinin sarı-lacivertliler olduğunu belirtti.
Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, rotasını Paris'e çevirdi.
Sarı-lacivertliler, Paris Saint-Germain'de forma giyen Milan Skriniar ve Marco Asensio transferini ikili paket olarak bitirmek istiyor.
Sarı-lacivertliler, Milan Skriniar ile sözleşme detayları konusunda anlaşmaya vardı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Slovak stoper, Fransız ekibine transferde önceliğinin Fenerbahçe olduğunu belirtti.
Kulüpler arasındaki bonservis pazarlığı sürüyor.
Teknik direktör Jose Mourinho’nun, Asensio ve Skriniar’ı kamp sürecinde takımda görmek istediği öğrenildi.