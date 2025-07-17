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        Haberler Spor Transfer Milan Skriniar'ın önceliği Fenerbahçe! - Futbol Haberleri

        Milan Skriniar'ın önceliği Fenerbahçe!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Paris mesaisi devam ediyor. Geçtiğimiz dönemin yarısını Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Milan Skriniar, bonservisini elinde bulunduran Paris Saint-Germain yönetimine, transferde önceliğinin sarı-lacivertliler olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2025 - 18:53 Güncelleme: 17.07.2025 - 18:53
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        Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, rotasını Paris'e çevirdi.

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        Sarı-lacivertliler, Paris Saint-Germain'de forma giyen Milan Skriniar ve Marco Asensio transferini ikili paket olarak bitirmek istiyor.

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        Sarı-lacivertliler, Milan Skriniar ile sözleşme detayları konusunda anlaşmaya vardı.

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        Fabrizio Romano'nun haberine göre; Slovak stoper, Fransız ekibine transferde önceliğinin Fenerbahçe olduğunu belirtti.

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        Kulüpler arasındaki bonservis pazarlığı sürüyor.

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        Teknik direktör Jose Mourinho’nun, Asensio ve Skriniar’ı kamp sürecinde takımda görmek istediği öğrenildi.

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        Her şey planlandığı gibi giderse, Marco Asensio ve Milan Skriniar, PSG’nin ardından bu kez Fenerbahçe formasını birlikte giyecek.

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