"EN GÜVENLİ YOL BU"

Bunun için FaceTime adlı uygulamayı kullandığını ifade eden Cyrus, pandemi sürecinde en güvenli yolun bu olduğunu belirtmişti.

Koronavirüse yakalanmamayı kafasına koyduğunu söyleyen Miley Cyrus, bu süreçte yeni insanlarla buluşmanın ve tanışmanın zor olduğunu sözlerine eklemişti.