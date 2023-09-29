Miley Cyrus'un hayranıyla başı dertte

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Hayranıyla başı dertte olan ünlüler arasında Miley Cyrus da yer aldı. ABD'li oyuncu ve şarkıcı, 2018'den beri kendisini takıntı haline getiren Alexander Kardalian'a karşı geçici uzaklaştırma kararı çıkarttı.