Bakan Selçuk'tan bilimsel çalışmalara destek sözü

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin bilimle uğraşmasının Türkiye'nin geleceği için son derece kritik olduğunu belirterek "Ödül olsun olmasın muhakkak bu çabalarınızın devamını çok önemsiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak da bunun için her türlü desteği ve altyapıyı sağlama sözü veriyoruz" dedi.
AA'nın haberine göre; Selçuk, Adana Valiliğini ziyaret ederek şeref defterini imzaladı, Vali Mahmut Demirtaş'la görüştü.
Daha sonra Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen TÜBİTAK 50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Sergisi ve Ödül Töreni'ne katılan Selçuk, burada yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.
"ÇABALARINIZIN DEVAMINI ÇOK ÖNEMSİYORUZ"
Bilimle uğraşmanın önemine değinen Selçuk, şunları kaydetti: "Biraz önce koordinatör hocamız, 'Marifet iltifata tabidir.' dedi. Yani beceri göstermek, övgüyle ilgilidir. Bir kişi övülürse beceri gösterir ama asıl ilimle uğraşmak biraz daha farklı bir iş. İltifat beklemeksizin marifete talip olmak, bilim insanının işi bu. Yani bir övgü beklemeden bilimle uğraşmayı sevmek, ki sizler böylesiniz, vakit ayırmışsınız, bu işlerle uğraşmışsınız. Öğrencilerin bu tür işlerle uğraşması Türkiye'nin geleceği için son derece kritik. Ödül olsun olmasın muhakkak bu çabalarınızın devamını çok önemsiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak da bunun için her türlü desteği ve altyapıyı sağlama sözü veriyoruz. Bugün buradaki bu kalabalığı görünce, bu kadar öğrencimizin projelerini getirmelerini ve yarışmalarını seyredince gerçekten gelecek için umutlanmak daha da kolaylaşıyor."
Bakan Selçuk, öğrencilerin potansiyellerini gördüklerini vurgulayarak, "Emekleriniz için teşekkür ediyorum. Öğretmenleriniz, okul yöneticileri için ayrı bir teşekkürümüz var. Akademisyenlerin desteğiyle yaptığınız çalışmaların gelecekteki bilim hayatında, bilim insanı olarak neler yapabileceğinizi potansiyel olarak görmek için fırsat sağlıyor. Bugün Adana'ya belli çalışmalar yapmak için geldik ama bu toprakların çocuğu Yaşar Kemal'in de ölüm yıl dönümü. Onu anmadan geçmek çok doğru değil. Ona da rahmet olsun, nice Yaşar Kemal'ler, nice sanatçılar, nice bilim insanları Adana'nın mümbit toprağından, bereketli toprağından yükselsin yücelsin."
Konuşmaların ardından Selçuk sahnede bisiklete bindi, daha sonra dereceye girenlere ödüllerini sundu.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE ZİYARET
Bakan Selçuk, MHP tarafından yeniden aday gösterilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'yü ziyaret etti.
Sözlü'ye teşekkür eden Selçuk, "Yerel yönetimlerle ilişkisi ne kadar güçlü olursa, eğitimin ne kadar rahatladığını biliyoruz. Bu manada da ben Adana Büyükşehir Belediyemizin eğitim kurumlarına verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda da güçlü bir iş birliğiyle yerel yönetim ve Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatı arasında güzel mesafeler alınabileceğini düşünüyorum" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Sözlü, Bakan Selçuk'a ziyaret anısına hediye sundu.
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