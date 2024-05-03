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        Milli judocu Tuğçe Beder, Tacikistan'da gümüş madalya kazandı

        Milli judocu Tuğçe Beder, Tacikistan'daki turnuvada gümüş madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 18:21 Güncelleme: 03.05.2024 - 18:21
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        Tuğçe Beder'den gümüş madalya!
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        Milli judocu Tuğçe Beder, Tacikistan'da devam eden ve 2024 Paris Olimpiyatları'na da kota puanı veren Grand Slam Turnuvası'nda gümüş madalya elde etti.

        Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Duşanbe'de bugün başlayan Grand Slam Turnuvası'nda kadınlar 48 kiloda tatamiye çıkan ay-yıldızlı judocu Tuğçe Beder, yarı final müsabakasında Sırbistan'dan Milica Nikolic'i yenerek finalde Moğolistanlı Baasankhuu Bavuudorj'un rakibi oldu.

        Final müsabakasında Baasankhuu Bavuudorj'a yenilen milli judocu Tuğçe Beder, gümüş madalyanın sahibi oldu.

        Duşanbe Grand Slam, 5 Mayıs'ta sona erecek.

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