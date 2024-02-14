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        Milli para atletlerden Dubai'de 2 madalya daha

        Milli para atletler, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen 2024 Para Atletizm Grand Prix'sinde iki madalya daha kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 20:01 Güncelleme: 14.02.2024 - 20:01
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        Milli para atletlerden 2 madalya daha
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        Milli para atletler, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen 2024 Para Atletizm Grand Prix'sinde iki madalya daha elde etti.

        Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dubai'de düzenlenen ve 70 ülkenin katıldığı organizasyon sona erdi.

        Muhammet Khalvandi, cirit atma F57 kategorisinde 49.97'lik derecesiyle altın madalya elde etti.

        Hamide Doğangün de 400 metre T53 kategorisinde 57.44'lük derecesiyle bronz madalya kazandı. Hamide dün de 100 ve 800 metrede de bronz madalya alma başarısı göstermişti.

        Dün ayrıca Muhsin Kaedi ise cirit atma F34 kategorisinde 31.90'lık derecesiyle bronz madalya kazanmıştı.

        Milli para atletler organizasyonu bir altın, dört bronz olmak üzere toplam beş madalyayla tamamladı.

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