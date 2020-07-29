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Şans oyunlarında 1 Ağustos’tan itibaren yeni bir dönem başlıyor. Artık piyangonun işletmecisi devlet değil özel bir şirket. Milli Piyango işletmesi için Türkiye Varlık Fonu tarafından 10 yıl süreyle yetkilendirilen Sisal Şans ilk çekilişini 2 Ağustos’ta yapacak. Demirören Grubu’nun yüzde 51’ine sahip olduğu şirketin yüzde 49’la yabancı ortağı da aynı sektörde faaliyet gösteren İtalyan Sisal S.p.A. Şirketin hakim ortağı Demirören’in basındaki markalarından Hürriyet Gazetesi’nde bu yeni dönemi anlatan bir haber yer aldı. Haberde Sisal Şans CEO’su Selim Ergün, bayilere ve markaya 50 milyon Euro’luk bir yatırım yaptıklarını söyledi.Şirketin planları ile ilgili en kritik açıklamalardan biri ise tüm oyunlar genelinde toplam ikramiye dağıtım oranın yüzde 59’lara çıkarılacağı ifadesi oldu. Bu oran kamu yönetimindeki son Milli Piyango İdaresi Faaliyet Raporu’na göre 2019’da yüzde 47.5. Son rakamlara bakarsak 2019’da şans oyunları satış gelirleri toplamı 3.3 milyar lira. 5 yıl önce bu rakam 2.4 milyar liraydı. 5 yılda ciro yüzde 25 büyümüş. Özelleştirme yılı olan 2019 hariç yıllık ortalama ciro büyümesi ise yüzde 10’lar civarında.

KAMUNUN KAZANCI 1.4 MİLYAR LİRA

Kurumun yıllık geliri ise toplam 3.5 milyar TL’yi buluyor. Elde ettiği dönem karı ise 2019’da 640 milyon lira. Şirketin 2018’deki karı da 768 milyon lira düzeyindeydi. Adeta gelir makinesi olan şans oyunlarından vergiler yoluyla yılda devletin kasasına giren meblağ ise 1.4 milyar lira civarında. Detaylı rakamları tablolardan görebilirsiniz.

Enflasyona paralel bir yıllık büyüme gerçekleştiren yani bir anlamda reel bir büyümenin söz konusu olmadığı sektörü elbette yeni oyunlarla büyütmek mümkün. Diğer yol da daha fazla ikramiye dağıtmak ve oyunların cazibesini artırmak. Burada kamu yönetiminde marjinal bir seviye oluşmuş gibi görünüyor. Hasılatın yıllar içinde küçük değişiklikler olmak üzere yarısına yakını halka ikramiye olarak dağıtılmış.

BİLET FİYATLARI NE OLACAK?

En kritik konuların başında ise bilet fiyatlarına yapılacak artışlar geliyor. Piyangodan yola çıkarsak geçen yıl çeyrek bilete zam yapılmazken yarım bilet yüzde 30’lar tam bilet ise yüzde 15’ler civarında artırılmıştı. Söz konusu artışlar cirodaki büyüme oranının da belli bir sabit oranda artmasını sağlıyor. Yani büyümenin bir kısmı oyun fiyatlarındaki zamlardan kaynaklanıyor doğal olarak. Bu anlamda şirketin büyüme hedeflerini gerçekleştirmesi adına oyun fiyatlarının doğru belirlenmesi hayati önem arz ediyor.

Gelelim Demirören’in Sisal Şans şirketinin ikramiye dağıtım oranını artırma yönündeki dolaylı vaadine. Şirketin bugün yayınlanan haberine göre Sisal, kamu yönetiminde 2019’da yüzde 47.5 olan ikramiye dağıtım oranını, yeni dönemde yüzde 59’a yükseltmeyi hedefliyor. Hoş zaten devlet yönetimindeyken sayısal oyunlar hariç gerek biletli piyango gerekse hemen kazan oyununda ikramiye dağıtım oranları yüzde 60’ları bulurken en büyük hasılatın yapıldığı sayısal loto benzeri oyunlarda ikramiye dağıtım oranı yüzde 45-50’ler mertebesindeydi. Yani bir anlamda ortalamayı aşağı çeken sayısal oyunlardı. O nedenle koyulan bu hedefin şans oyunlarına ilgiyi artırıp artırmayacağını bugünden tahmin etmek imkansız. 3.3 milyarlık 2019 cirosu üzerinden hesap yapılsa şirketin yaklaşık 300 milyon lira daha fazla ikramiye ödemesi anlamına geliyor bu oran. Bakalım ikramiye ödeme tutarı ne kadar artacak, devlet vergi gelirini artırabilecek mi? Yoksa kazancı düşecek mi? Özel şirket yeni oyunlarla hasılatı artırabilecek mi? Bunların hepsini zaman gösterecek.

PARAYI NEREDEN KAZANDI?

Peki geçmişte hangi oyundan hangi oranla ikramiye dağıtıldı? Türk halkı en çok hangi şans oyununa para yatırdı ve en çok hangi oyundan kazandı? 2019 yılında gerçekleşen 3.323.379.370 TL tutarındaki şans oyunları satış gelirinin; 807.779.976 TL’si piyango, 291.910.000 TL’si hemen-kazan, 2.223.689.394 TL’si sayısal oyunlardan elde edildi. Türk halkı en çok sayısala para yatırdı toplam oyun gelirleri içindeki sayısalın payı yüzde 67. Peki ne kazandı?

KDV hariç 1.8 milyar lirayı sayısala gömen vatandaş bu rakamın 2019’da yüzde 50.74’ünü ikramiye olarak geri aldı. Bu oran gelirin 1.9 milyar lira olduğu 2018’de yüzde 45.58’de kalmıştı. Türk halkının en çok para yatırdığı ikinci oyun grubu ise 807 milyon lira ile biletli piyango. 2019’da piyango oyunu satış gelirinin yaklaşık yüzde 55’i (443.378.895 TL) ikramiye tutarı olarak talihlilere dağıtıldı. Son olarak da hemen-kazan var. Burada ikramiye dağıtım oranı hep yüzde 60’ların üzerinde oldu. Vatandaş 291 milyon liralık oyun karşılığında 178 milyon lirayı ödül olarak cebine koydu.

BÜYÜK İKRAMİYE NE OLACAK?

İtalyan ortaklı Demirören şirketinin yeni dönemdeki vaatlerinden biri de klasik piyango biletinde yılbaşı ikramiyesi tutarı. Şirketle ilgili haberde Milli Piyango’da yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyenin 100 milyon lira olacağı belirtildi.

Biletli piyangoda cironun neredeyse yarısı hep yılbaşı çekilişinden sağlanır. 2019 yılında da piyango oyunu satış gelirlerinin yaklaşık yüzde 52’si 31.12.2019 Yılbaşı Özel Çekilişinden geldi. Yıllık 807 milyon liralık bilet satış tutarının 422 milyonluk kısmı aralık ayında yapılmıştı. Hatırlarsınız geçen yılın ikramiye tutarı 80 milyon liraydı. 2018 ikramiyesi ise talihlinin ortaya çıkmaması sebebiyle zaman aşımına uğramıştı. O tarihte 70 milyon liralık büyük ikramiye de sahibi çıkmayınca yıl sonuna gelindiğinde Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına aktarılmıştı. Özelleşen piyango ile bu tutarı şirket ilk yılında 100 milyona çıkarmayı vaat etti. Bakalım bu kez piyango kime vuracak? Şirket bu tutarla satışlarını artırabilecek mi?

SAYISALA AĞIRLIK VERECEK

Şirketten yapılan açıklamaya göre yeni dönemde oyunlar ‘Şans Merkezi’ adı verilen çekiliş stüdyosunda yapılacak. Yenilenen sayısal oyunlar arasında Çılgın Sayısal Loto, Süper Loto, Şans Topu ve On Numara gelirken, Kazı Kazan oyunları arasında ise yeni Kazı Kazan oyunu olan ‘Altın’ Şans Dağı ve 12 Ay gibi oyunlar yer alacak. Sayısal Loto ve Süper Loto çekilişleri de haftanın 3 günü gerçekleştirilecek.

Geçmişteki rakamlara da bakıldığında Demirören şirketi Sisal ağırlığını yeni dönemde dijital oyunlara daha çok verecek. Zira en büyük kazanç ‘sayısal’ oyunlarda. İkramiye dağıtım oranı da görece diğer oyunların altıda olan bu oyun seti şirkete daha çok gelir bırakıyor. Üstelik de maliyetleri çok düşük bayi komisyonları da tek haneli. Piyangoda toplam bayi sayısı 15 bin civarında. Bayi komisyonları sanal oyunlarda yüzde 8’ler civarındayken biletli oyunlarda yüzde 13-15 düzeyinde. Geçen yıl bayilere toplam 272 milyon liralık ödeme yapılmış. Bunun 254 milyon lirası satış komisyonu 16.6 milyonu ikramiye primi.