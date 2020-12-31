2021 yılının ilk güzel haberi geldi. Saatler 23.00'ı göstediğinde Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı. 100 milyon liranın hayalini kuran milyonlarca vatandaşla Milli Piyango sorgulama ekranını araştırıyor. İşte 2021 Milli Piyango çekiliş sonuçları ve Milli Piyango bilet sorgulama ekranı...
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş sonuçları:
AMORTİ: 0 ve 5
İŞTE 100 MİLYON LİRALIK BİLETİN ŞANSLI NUMARALARI
9, 8, 8, 4, 7, 5, 7
Noter biletin Manisa'nın Akhisar ilçesinden bir kişiye çıktığı açıklandı.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI SONUÇLARI
10 MİLYON TL İkramiye kazanan numaralar
3813252 8216776
1 MİLYON TL İkramiye kazanan numaralar
5529827 3011373
6215270
8491366
9927578
6015846
8209463
7975438
0878248
1091609
120 BİN TL İkramiye kazanan numaralar
9989608
9226048
9751643
9986763
7686590
4482473
6338587
5787953
4714334
2309341
3312378
9499197
5367672
3612599
8628569
1149804
4308593
1259479
6354870
5308813
3447800
4860396
8248960
6352764
6505152
0786427
9074687
4031812
3043636
9186926
10 BİN TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR
0691011, 4001754, 5979616, 0512389, 1981937, 6087564, 5164794, 3014604, 8215939, 4743712, 9242476, 6460939, 0894591, 9973378, 9289810, 9899874, 0880807, 6441284, 5228109, 2915185, 6692569, 4399558, 5851982, 9861669, 9267039, 0928162, 0106598, 3402648, 8686639, 7722537, 6343481, 0982520, 5142621, 8824549, 1817607, 5885277, 8856005, 4938985, 9135344, 6552587, 1376436, 0337447, 9333522, 3718191, 7481420, 8853344, 1493282, 4342372, 2756377, 7861988, 1860949, 4701534, 5610241, 1003303, 4217450, 2692740, 1750484, 0869903, 2729157, 2638064, 5340214, 8749220, 8806311, 2275828, 2325717, 1460987, 3630314, 6202321, 8750392, 2955066, 6969682, 0206075, 5599555, 0553050, 1158652, 8211932, 7393495, 1065184, 9308903, 5393884, 0979843, 3930517, 0929389, 0290712, 5085054, 7092858, 0929604, 7137156, 5323128, 8970760, 6064002, 1146786, 6556644, 7028178, 4326654, 6024890, 8777482, 7758994, 2238384, 9405513
120 BİN TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALLAR
9989608, 9226048, 9751643, 9986763, 7686590, 4482473, 6338587, 5787953, 4714334, 2309341, 3312378, 9499197, 5367672, 3612599, 8628569, 1149804, 4308593, 1259479, 6354870, 5308813, 3447800, 4860396, 8248960, 6352764, 6505152, 0786427, 9074687, 4031812, 3043636, 9186926
200 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALLAR
87, 24, 21, 79, 05, 10, 31
300 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALLAR
551, 722, 530, 081, 171, 018, 193, 371, 544, 515, 512, 274, 348, 719, 505, 526, 021, 231, 701, 941
400 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALLAR
7691, 6411, 7280, 7112, 6634, 4187, 4334, 6264, 0885, 4486, 3561, 5978, 5906, 0345, 0988, 9324, 5445, 7743, 7305, 8108, 3468, 1437, 2111, 2295, 0154, 3902, 1825, 6674, 9751, 0867, 1340, 4082, 7201, 8994, 4175, 8929, 3417, 6820, 2786, 8253
500 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALLAR
69309, 65502, 27311, 47958, 16503, 75337, 09465, 06929, 26949, 96919, 10918, 97712, 44625, 51582, 37080, 60027, 09242, 15723, 68444, 50586, 77732, 53677, 82704, 17588, 90288, 20711, 46431, 17418, 97403, 88532, 13377, 11454, 98213, 87178, 47756, 60590, 54861, 01797, 37385, 26970, 06459, 77548, 33017, 19396, 24786, 22053, 66704, 14037, 33054, 32251, 23872, 46782, 56628, 05402, 30258, 90869, 68122, 90007, 58050, 81422, 88436, 53507, 80273, 89558, 19183, 37636, 44294, 35096, 18520, 64549, 08730, 96552, 10439, 22279, 51192, 67035, 12050, 43409, 31427, 40151, 82740, 03790, 57820, 60112, 31374, 56087, 56219, 74490, 10344, 37583, 08443,48823, 10051, 50957, 92529, 68666, 72853, 02249, 62290, 51607
1000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALLAR
600441, 736045, 508165, 429243, 281423, 933292, 755108, 626697, 360342, 732905, 669806, 319089, 229224, 040894, 525564, 652650, 929892, 895819, 576722, 664926, 847644, 388132, 887131, 108025,746568, 228809, 965544, 890931, 589317, 731237, 045896, 688303, 347566, 202393, 539527, 359666, 714713, 160028, 465230, 818987, 898782, 893149, 582793, 482870, 914575, 603374, 347303, 167077,292871, 242464
Çekiliş öncesi 100 milyon TL'lik ikramiye, güvenlik önlemleri altında tek tek sayılarak kayıt altına alındı. 200-100 ve 50 liralık banknotlardan oluşan büyük ikramiye, özenle dizildi ve sayıldı.
Sisal Şans tarafından gerçekleştirilecek, tüm Türkiye'yi heyecanla ekranları başına kilitleyecek Milli Piyango özel çekilişi, “Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel Programı içinde yer alan ve Şans Merkezi'nden saat 23:00'te Kanal D ve Teve2'den canlı yayınlanacak.
BÜYÜK İKRAMİYE 100 MİLYON LİRA
Büyük ikramiye olan 100 milyon TL de sahibini bulacak. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.
Çekiliş sonrası, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını millipiyangoonline.com 'dan kolaylıkla öğrenebilecek.
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