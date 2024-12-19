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        Haberler Gündem Güvenlik Milli Savunma Bakanı Güler: Suriye'ye dönüşler henüz arzu edilen seviyede değil

        Milli Savunma Bakanı Güler: Suriye'ye dönüşler henüz arzu edilen seviyede değil

        TBMM Genel Kurulunda konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye'ye dönüşlerin henüz arzu edilen seviyede olmadığını söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 22:34 Güncelleme: 19.12.2024 - 22:34
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        'Suriye'ye dönüş henüz arzu edilen seviyede değil'
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        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genel Kurul'da milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Suriye'deki gelişmelerin Türkiye'ye olan etkileri ile ilgili soruyu değerlendiren Bakan Güler, şu değerlendirmede bulundu:

        "Suriye'deki gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Yeni yönetim devamlı olarak olumlu mesajlarla dünya ile ilişkiyi kurmak açısından çok önemli adımlar atıyor. Bugün Avrupa Birliği'nden, İngiltere'den, Fransa'da, İtalya'dan ve ABD de dahil olmak üzere kendileriyle direkt iletişim kurmaya başladılar. Bunlar tabii yeni yönetimin lehine olan gelişmeler. Ayrıca Suriye içerisinde topluma verdiği mesajlarla da halkla birlikte çalışmaya başladığını ve devam edeceklerini söylüyorlar. Ancak Suriye'de şu anda sizlerin de bildiğiniz gibi Ayn el-Arab bölgesinde YPG-PKK elemanları halen bölgeden çıkmamak konusunda direniyorlar. Haseke bölgesinde bugün birtakım eylemlerde bulundular.

        "ONURLU VE GÜVENLİ ŞEKİLDE EVLERİNE KAVUŞACAKLARINI DÜŞÜNÜYORUZ"

        Yeni yönetim özellikle Rakka ve Tabka'yı terk etmeleri konusunda, silah bırakmaları konusunda telkinde bulunuyorlar. İnşallah bunlar kendi aralarında anlaşma yapabilirler. Ayn el-Arab, Sırrin gibi bölgelerde ağır silahları yönetime teslim ederek buralardan çıkması, tabii vatandaşları rahatsız etmeden, onların daha büyük çatışmalar karşısında zarar görecek duruma düşürmeden ayrılacaklarını düşünüyoruz. Diğer taraftan ülkemizde yaşayan Suriyeli vatandaşlar da onlara açılan yeni kapılar da dahil olmak üzere çıkış ile ilgili faaliyetlerini sürdürmeye başlamışlardır. Henüz arzu edilen seviyede olmasa da önümüzdeki günlerde yapılacak düzenlemeler dahilinde Suriyeli vatandaşlarımızın, onurlu ve güvenli bir şekilde topraklarına, evlerine kavuşacaklarını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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        #Yaşar Güler
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