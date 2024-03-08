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        Haberler Spor Diğer Özel Milli sporcu Gülenay Aydın, satrançta "Kadın Büyükusta" unvanını aldı - Diğer Haberleri

        Milli sporcu Gülenay Aydın, satrançta "Kadın Büyükusta" unvanını aldı

        Türk satrancının yetenekli isimlerinden biri olan Gülenay Aydın, son tur karşılaşmasında elde ettiği galibiyetle "Kadın Büyükusta" unvanını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 17:44 Güncelleme: 08.03.2024 - 17:44
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        "Kadın Büyükusta" Gülenay Aydın!
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        Milli satranççı Gülenay Aydın, "Kadın Büyükusta" ünvanını aldı.

        Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada, "Türk satrancında sporcularımız başarı hikayelerine imza atmaya devam ediyor. 40. Capelle Açık Satranç Turnuvası'nda göstermiş olduğu başarılı performans ile dün Kadın Uluslararası Usta (WIM) ünvanını almaya hak kazanan sporcumuz Gülenay Aydın, bugün son tur karşılaşmasında galip gelerek ilk Kadın Büyükusta (WGM) normunu aldı. Tebrikler WIM Gülenay Aydın, seninle gurur duyuyoruz. Kadın Büyükusta olma yolunda başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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