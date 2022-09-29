Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim sebebiyle bazı yaptırımlar uygulanmaya devam ediyor. Son olarak Apple, mağazasından Rus uygulaması VK'yi kaldırma kararı aldı.

"UYGULAMALAR APPLE TARAFINDAN ENGELLENİYOR"

Resmi internet sitesinden bir mesaj paylaşan VK, mesajında "Artık bazı VK uygulamaları Apple tarafından engelleniyor, bu nedenle App Store'dan indirilemez ve güncellenemezler." şeklinde bir açıklama yaptı.