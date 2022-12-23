Miniatürk'e Nasıl Gidilir? Miniatürk Nerede ve Hangi Semtte?

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Türkiye'nin farklı şehirlerinden, yapılarından, tarihi eserlerinden ve doğal güzelliklerinden örnekleri gösteren minyatürlerden oluşan Miniaturk, 2 Mayıs 2003 tarihinde ziyarete açılmış ve "Büyük Ülkenin Küçük Bir Modeli" sloganı ile hizmet vermektedir.

Park içerisinde, yapılabilirliğine göre seçilen 136 mimari eserin, 1/25 oranına küçültülmüş minyatür modellerine yer verilmiştir. Örnekler arasında Topkapı Sarayı, Anıtkabir, Bursa Ulu Cami, Zeus Tapınağı, Artemis Tapınağı, Aspendos, Sumela Manastırı gibi ünlü eserler bulunmaktadır.

İnanılmaz bir gerçeklikle yapılmış bu eserleri görmek isteyenler için Miniatürk nerede? Miniatürk’e metro ile nasıl gidilir? İşte tüm detayları sizler için derledik.

Miniatürk Nerede?

Panaroma Zafer Müzesi ve Kristal İstanbul Müzelerine de ev sahipliği yapan, sıkça okul ve tur gezilerinin düzenlendiği Miniatürk, İstanbul’da Beyoğlu ilçesine bağlı, Örnektepe semtinde yer alır. Haliç’in kıyısındaki konumuyla ziyaretçilerine eşsiz bir açık hava müzesi deneyimi yaşatan Miniatürk’e ister özel aracınızla ister toplu taşıma ile rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Miniatürk'e Nasıl Gidilir?

Miniatürk, yılın 365 günü açık olan, resmî tatillerde ve bayramlarda da ziyaretçilere hizmet vermektedir. Miniatürk’e Anadolu Yakası'ndan ulaşmak isteyen ziyaretçiler Marmaray ile Yenikapı durağından M2 metro hattına aktarma yaparak metro ile Beyoğlu durağından, 36T otobüsüyle Miniaturk'e ulaşılabilir. Metrobüs ile Halıcıoğlu durağından 41ST numaralı otobüslere akatarma yapılarak Miniatürk’e hem Avrupa, hem de Anadolu yakasından ulaşım sağlanabilir.

Anadolu Yakası'ndan Miniatürk'e Nasıl Gidilir?

Anadolu yakasından gelecekler için detyalı bir tarif vermek gerekirse; Kadıköy tarafından Miniatürk’ü ziyaret etmeye gelecekler vapur ile Eminönü’ne geçerek, Eminönü’ndeki balıkçılırın önünden 47, 47E, 47N, 47Ç numaralı otobüslerden biriyle Miniaturk durağınada inebilirler. Üsküdar’dan gelecek ziyaretçiler, vapur ile Üsküdar’dan Eminönüne geçerek devamında aynı güzargahı takip edebilirler.

Metrobüs ile Halıcıoğlu durağından 41ST numaralı otobüslere aktarma yaparak Miniatürk’e varılacak güzargah daha ziyade Ümraniye ve çevresinden Miniatürk’ü ziyaret edecekler için tercih edilmelidir. Kartal, Maltepe, Tuzla ve Pendik bölgelerinden ulaşım sağlayacaklar 500T numaralı otobüsten güzergah üzerindeki 41ST numaralı otobüslere aktarmak yaparak Miniatürk durağına ulaşabilirler.

Miniatürk'e Metro İle Nasıl Gidilir?

Miniatürk’e metro ile ulaşım özellikle Esenler, Bayrampaşa ilçelerinden gelecek ziyaretçiler için kullanışlı olacaktır. M1 Yenikapı – Havalimanı metro hattı kullanılarak metrobüse rahatlıkla aktarma yapılır. Metrobüs ile halıcıoğlu durağında inildikten sonra 41ST numaralı otobüsler ile Miniatürk’e ulaşabilirsiniz.

Miniatürk'e Gitmek İçin Hangi Durakta İnilir?

Miniatürk’ü toplu taşıma ile ziyaret etmek isteyenler 41ST, 49 ve 49B numaralı otobüslerle Miniatürk durağunda inebilirler. Farklı istikametlerden gelenler için 47, 47E, 47N ve 47Ç numaralı otobüsler de yine Miniatürk durağında yolcu indirmektedir. Metrobüs hattını kullanacak olanlar için ise Halıcoğlu, Miniatürk’e en yakın durak olacaktır.

Miniatürk Giriş Ücreti?

Miniatürk giriş ücreti olarak tam bilet 40 TL, öğrenci, öğretmen, polis ve askeri personel için indirimli bilet 20 TL, yabancı (turist) ziyaretçiler için ise 90 TL olarak belirlenmiştir. Miniaturk, Türkiye'nin farklı kültürel ve turistik özelliklerini keşfetmeyi sevenler için ilginç bir yerdir ve ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatmayı hedeflemektedir.