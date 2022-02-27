Miraç Kandili mesajları ve anlamlı sözleri... Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in miraca yükseldiği mübarek gecenin idrak edileceği Miraç kandili öncesi yepyeni ve mübarek kandil mesajlarını bir araya getirdik. Dualı, ayetli, hadisli, yeni ve Kandil mesajı seçenekleri arasından beğendiklerinizi tanıdıklarınıza, ailenize ya da akrabalarınıza gönderebilirsiniz.

KANDİL MESAJLARI 2022

Kısa, uzun, dualı ve resimli Kandil mesajları ile en güzel Kandiliniz Mübarek olsun mesajı seçenekleri bu sene de haberturk.com'da! Miraç Kandili mesajları ile sevdiklerinizi hatırlayıp bugünün anlamı ve önemini ona da hissettirebilirsiniz.

İşte en güzel, yeni, ayetli ve resimli Miraç Kandili mesajları ile Kandil tebrik sözleri 2022