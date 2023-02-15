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Miraç namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Miraç namazı kılınışı ve niyeti

Miraç Kandili'nin yaklaşmasıyla birlikte kandil gecesini hakkıyla ede etmek isteyenler Miraç Kandili namazının nasıl kılınacağını araştırıyor. Peki, Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?İşte Miraç namazı kılınışı ve niyeti...

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  • Miraç namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Miraç namazı kılınışı ve niyeti

    Miraç Kandili namazı nasıl kılınır? Mriaç Kandili'ni dini açıdan verimli geçirmek isteynler bu gecede yapılacak özel ibadetleri merak ediyor. Bu ibadetlerden biri de Miraç Kandili namazı... Peki, Miraç namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Miraç namazı kılınışı ve niyeti...

     
  • Miraç namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Miraç namazı kılınışı ve niyeti

    MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

    Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kandil namazları ile ilgili paylaştığı bir bilgi bulunmuyor. Hz. Muhammed S.A.V'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, kandil gecelerinde kılınabilecek namazlar arasında yer alıyor. Diğer taraftan kandil gecelerinde nafile namazı kılınması tavsiye ediliyor.

     

     

     
  • Miraç namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Miraç namazı kılınışı ve niyeti

    MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKAT KILINIR?

    Miraç Kandili'nde kılınması tavsiye edilen tesbih namazı 4 rekat kılınıyor. Miraç Kandili'nde kılınması tavsiye edilen nafie namazı ise 12 rekat kılınır.
  • Miraç namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Miraç namazı kılınışı ve niyeti

    NAFİLE NAMAZI NASIL KILINIR?

     

    12 rekat olan nafile namazı, 2 rekatta bir selam verilerek kılınır. Namazın her rekatında Fatiha ve Kuran-ı Kerim'den bir sure okunarak kılınır. Her 2 rekatta bir selam verildikten sonra 100 kere 'Sübhanallahi ve`l hamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber' denilir. 12 rekat namazın tamamı bittikten sonra 100'er defa tövbe istiğfar ve salavatlar getirilir.
  • Miraç namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Miraç namazı kılınışı ve niyeti

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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