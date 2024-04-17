Miray Daner'in sevgilisi Ata Caner Çerçioğlu'nun panik anları

"HER ŞEY YOLUNDA"

Ancak daha sonra Miray Daner, kendi camını açıp basın mensuplarının soruları karşısında teşekkür edip, Ata Caner Çerçioğlu ile birlikteliği hakkında; "Her şey yolunda" dedikten sonra yollarına devam etti.