A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Ukrayna ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalar yaptı. Ukrayna maçı sonrasında TFF ile işini görüşeceğine yönelik haberleri yanıtlayan Lucescu, "Bu işe inanmasam devam etmezdim. İyi gideceğine inanıyorum ve devam ediyorum" ifadelerini kullandı.
Lucescu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Çalışmaya devam. Türkiye'de yeni arkadaşlar ya da kendi ekibinde oynayan oyuncular çıkarsa, onları da bu gruba dahil edeceğiz. Her maçı izliyoruz. Biz bu ekiple 6-7 aylık bir süreçte birlikte oynamaya başladık. Uluslar Ligi'nde zor bir gruptayız. Rusya ve İsveç, Dünya Kupası'ndan döndü, 3 senedir aynı antrenör ve oyuncularla devam ediyorlar"
"Oynadığımız 4 maçı da domine ettik. Sadece konsantrasyon problemi nedeniyle golleri yedik. Buraya gelen gençler, burayı sevdiği için geliyor. Bir kontratları yok. Bu seviyeye gelmek benim hatam değil. Daha önce sürekli oynayan Tolga Ciğerci, şu anda ortada yok. Ozan Tufan oynamıyor. Selçuk, Volkan Şen, Arda, Burak, Hakan Balta... Çok iyi oyuncular var ama kendi takımlarında oynamıyorlar"
"SON DÖRT MAÇTA HARİKA ŞEYLER YARATTIK"
"Son 4 maçta harika şeyler yarattık, oyun olarak iyi oynadık. Şans güçlüden yana ama bu güç bize de gelecek. Profesyonel olarak baktığımda, kolay değil. Yeniden rekabetçi bir grup kurmaya çalışıyorum, bunun için de zaman gerekiyor"
"Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk'ten gelen 8 oyuncu var, sadece öndeki 3'lü değil çünkü Shakhtar'ın öndeki üçlüsü Brezilyalı. Bu oyuncular altyapılardan beri birlikte. Bunu bu şekilde yapmak lazım. İtalya'da da, Romanya'da da ben bu işi böyle yaptım. Fenerbahçe'den 1-2, Galatasaray'dan 1-2, Beşiktaş'tan keza 1 futbolcu. Türkiye'den alabildiğimiz oyuncular bunlar. Burada çok zamanımız yok, işlemeye çalışıyoruz. Romanya bir karar aldı ve U21'de şampiyona kazandı. Liglerde U21'den çok oyuncu var"
İSTİFA HABERLERİNİ YANITLADI
"Dünyanın her yerinde olduğu gibi, yanlış bir haber. Böyle bir şey konuşmadım, bu tarzdaki fikirlerimi de dışarıda herkesle paylaşmam. İnanmasam, bu işe devam etmezdim. Şu anda iyi gideceğime inanıyorum ve devam ediyorum."GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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