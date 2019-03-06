A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, Rumen basınına açıklamalarda bulundu. Türkiye'de yaşadıkları ve geleceğiyle ilgili konuşan Luce'nin sözleri şöyle:
"Bir kulüp takımında olmak daha iyi. Gerçekten idman yaptırıyorsum ve teknik direktörlük felsefeni aktarabiliyorsun. Milli takımda çalışmak farklı. Oyuncuları motive etmek için sadece birkaç günün var. Teknik direktörün oyuncularla ilişkisi de çok kritik, arkadaşlık seviyesinde olması gerekiyor.
1 Ağustos'ta bitecek olan sözleşmeni sonlandırdım. Galatasaray ve Beşiktaş'ın eski başkan yardımcıları ile yaptığım son görüşme ile bunu gerçekleştirdik. En başta onlar Bükreş'e gelmiş ve benim Türkiye'nin başına geçmemi istemişlerdi. Benden istedikleri takımı yeniden kurmamdı ki Türkiye'de kimsenin bunu yapacak cesareti yoktu.
Genç oyuncuları yerleştirme kararı verdim ve çok yetenekli oyuncuları milli takıma kazandırdım. Genç oyuncular kulüp takımlarında oynayamıyordu. Kulüplerinde oynamasalar bile, takımlarında oynayan tecrübeki oyuncular yerine oynamayan genç oyuncuları seçeceğimi söyledim. Böylece milli takım için bir gelecek inşa ettim.
Türkler yabancı oyuncu sayısını sınırsız yaparak büyük bir hata yaptı. Takımlar 11 yabancı ile oynuyor ve bu da İstanbul takımlarının daha tecrübeli oyunculara yönelmesine neden oluyor. Takımlarda genç oyuncular gelişemiyor.
Federasyon başkanı ile görüştüm ve bu takımı inşa etmeyi sürdürmemi istiyorsa sözleşmemin yenilenmesi gerektiğini söyledim. O ise, "Bunu yapamam çünkü ben başkan olmayacağım ve yeni teknik direktörü de yeni başkan seçecek" dedi. Ben de o zaman, "En iyisi ayrılalım ve yeni turnuva için yeni bir antrenörü göreve getirin" dedim.
Oturduğum yerden güzel şekilde para kazanabilirdim ama ayrılma kararı aldım. Şu anda serbestim ve 1 Haziran'da yeni bir takım alabilirim. Şu anda ne yapacağımı bilmiyorum." (Sporx)
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