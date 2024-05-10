Asırlık araçla dünya turuna çıkan Avustralyalı çift, Trabzon'a ulaştı

Kidby, otomobilin eski bir araç olduğu için sıklıkla bozulduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaşına ve 100 yıllık motoruna göre oldukça hızlı bir araba. Araç dar olduğu için pek rahat değil. Çok sıkışık. Eski arabalarda her zaman küçük bir sorunla karşılaşıyorsunuz ve bugün sadece marş motoru bozuldu ama şanslıyız ki bir krank kolumuz var ve onu elektrikli marş motoru olmadan da çalıştırabiliyoruz."