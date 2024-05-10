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        Serviste tek öğrenci! Öğretmenler İbrahim Hoca için derslere girmedi

        Öğretmenler, okul müdürü İbrahim Oktugan'ın katledilmesine tepkilerini bugün derslere girmeyerek gösteriyor. İstanbul'da bazı okullar, grev nedeniyle boş kaldı. Öğretmenlerinin okula gelmeyeceğini haber alan veliler, öğrencilerini okula göndermedi. Kartal'da bir servis sürücüsü de sadece bir öğrenciyle bu sabah okula geldiğini söyledi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 10.05.2024 - 10:18 Güncelleme: 10.05.2024 - 11:31
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        Serviste tek öğrenci! Öğretmenler İbrahim Hoca için derslere girmedi
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        Eyüpsultan'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Okutgan’ın, 17 yaşındaki Iraklı lise öğrencisi Y.K.'nın silahlı saldırısıyla hayatını kaybetmesinin ardından olayı protesto etmek amacıyla Türk Eğitim Sen başta olmak üzere çeşitli sendikalara üye öğretmenler, bugün derse girmedi.

        DHA'nın haberine göre Kartal'daki bazı okullar, grev nedeniyle boş kaldı.

        İbrahim Okutgan
        İbrahim Okutgan

        GREV NEDENİYLE OKULLAR BOŞ KALDI

        Eyüpsultan’da özel bir lisede okul müdürü olan İbrahim Okutgan’ın, 17 yaşındaki Iraklı lise öğrencisi Y.K. tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmesinin ardından, Türk Eğitim Sen, Eğitim İş, Eğitim Sen, Hürriyetçi Eğitim Sen, Anadolu Eğitim Sen, Eğitim Gücü Sen, TÖB-Sen, öğretmenlere iş bırakma çağrısı yaptı.

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        Bugün Kartal'da bulunan Medine Tayfur Sökmen İlkokulu ve TOKİ Şehit Mustafa Kartal Ortaokulu grev nedeniyle boş kaldı.

        Öğretmenlerinin okula gelmeyeceğini haber alan veliler, öğrencilerini okula göndermedi. Greve katılmayan öğretmenlerin öğrencileri ise okula geldi.

        SERVİSTE TEK ÖĞRENCİ

        Sadece bir öğrenciyle okula gelen servis şoförü Adem Ayka, "Grev olduğunu söylediler, müdür beyin öldürülmesinden dolayı. Öğretmenlerimizin bir tepki grevi olacağını söylediler. O yüzden de bir tane öğrenci ile geldim. Öğrenci gelmedi. Normalde kapasitemize göre alıyorduk 15 öğrencimiz vardı. Ama bugün bir tane öğrenciyle geldik, dersler boş geçecek diye. Gruplardan yazdılar, 'Gelmiyoruz.' diye." dedi.

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        Öğrencisini okula getiren bir veli ise, "Öğretmen geldi diye bir duyum aldım ama. Sendikaya bağlı öğretmenler bıraktı diye biliyorum. Sendikaya bağlı olmayan öğretmenler gelmek zorunda kaldı." diye konuştu.

        MESLEKTAŞLARI İÇİN İŞ BIRAKTILAR

        AA'da yer alan habere göre de İstanbul'da bazı öğretmenler, Eyüpsultan'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın, öğrencisinin silahlı saldırısıyla öldürülmesini protesto etmek için iş bırakma eylemi yaptı.

        Bazı eğitim sendikaları tarafından alınan karar doğrultusunda gerçekleştirilen protesto kapsamında, kentteki bazı okullarda sendikalı öğretmenler derse girmedi. Eylem çağrısından haberi olan bir kısım öğrenci okula gitmezken, derslerin boş olduğunu görenler de okuldan ayrıldı.

        Bazı okullarda, öğretmenler tarafından eylem yapılacağının bildirilmesi üzerine velilerin bir kısmı çocuklarını okula göndermedi. Öğretmenlerin iş bırakma eylemi nedeniyle okullar normal günlere göre boş kaldı. Avcılar'daki Mehmet Emin Horoz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Deniz Esen, okula geldiklerini ancak içeri alınmadıklarını belirterek, "Hocalar eyleme gitmişler, eylem yapıyorlar. Bizi de ders işlenmiyor diye geri gönderdiler. Hiç kimse yok. Gelen az öğrenci de ders işlemiyor. Yoklama da almadılar." diye konuştu.

        NE OLMUŞTU?

        Alibeyköy Mahallesi Beste Sokak'taki özel lisede yabancı uyruklu öğrenci Y.K, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'a (74) 7 Mayıs'ta silahla ateş etmişti. Odasında uğradığı saldırıda ağır yaralanan Oktugan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Olayın ardından kaçan Y.K. polis ekiplerince yakalanmış, ertesi gün sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.

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