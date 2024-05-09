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        Haberler Gündem Öğretmenler İbrahim Oktugan’ın katledilmesini protesto edecek - Öne Çıkan Haberler

        Öğretmenler İbrahim Oktugan’ın katledilmesini protesto edecek

        Öğretmenler, okul müdürü İbrahim Oktugan'ın katledilmesine tepkilerini derslere girmeyerek gösterecek. Eğitim-Bir-Sen, iş bırakma eylemiyle eş zamanlı olarak, 1 hafta sürecek dilekçe kampanyası başlatacaklarını da açıkladı. Öte yandan protesto nedeniyle eğitim öğretimin nasıl sürdürüleceği konusunda öğretmenlere danışan kimi velilerin "Çocuğunuzu göndermek zorunda değilsiniz, derslere gitmeyeceğiz" yanıtını aldığı ileri sürüldü

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        Habertürk
        Giriş: 09.05.2024 - 23:29 Güncelleme: 10.05.2024 - 00:12
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        İstanbul Eyüpsultan'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan’ın, 5 ay önce okuldan uzaklaştırılan bir öğrenci tarafından silahla vurularak katledilmesi öğretmenler tarafından protesto edilecek.

        ÜLKE GENELİNDE İŞ BIRAKMA

        Türk Eğitim-Sen öncülüğünde, 10 Mayıs Cuma günü (bugün) okullarda iş bırakma eylemi yapılacağı açıklanmıştı. Dün TBMM önünde eylem yapan Eğitim-Bir-Sen adına açıklama yapan Genel Başkan Ali Yalçın, eğitim çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarını önleyecek, caydırıcı olacak, failleri cezalandıracak ve mağdur eğitim çalışanlarına hukuki koruma sağlayacak bir yasal düzenlemenin yapılmasını sağlamak üzere, dün yaptıkları basın açıklamasının ardından Cuma günü (10 Mayıs) iş bırakma eylemi gerçekleştireceklerini, ülke genelinde basın açıklamaları yapacaklarını ve iş bırakma eylemiyle eş zamanlı olarak, 1 hafta sürecek dilekçe kampanyası başlatacaklarını vurguladı. Yalçın, TBMM Başkanlığı’na verilmek üzere toplayacakları imzaları yine bir basın açıklamasıyla teslim edeceklerini söyledi.

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        VELİLER ÖĞRETMENLERE SORDU

        Öte yandan öğretmenlerin protestosu velileri de düşündürdü. Eğitim öğretim faaliyetlerinin ne kadar sağlanacağını öğrenmek için eğitim kurumlarına danışan kimi velilere öğretmenlerin "Çocuğunuzu göndermek zorunda değilsiniz, derslere gitmeyeceğiz" dediği ileri sürüldü.

        "CUMHURBAŞKANIMIZIN TALİMATI"

        Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de eğitimcilere yönelik saldırılara ilişkin dört eğitim sendikasının başkanlarıyla görüşerek basın açıklaması yapmıştı.

        "Meslektaşlarımıza yapılan bu tür çirkin saldırıların son bulması için tüm gücümüzle mücadele etmeye kararlıyız. Bu konuda bizzat Cumhurbaşkanımız, sürecin sonuna kadar takipçisi olmamız konusunda bizleri talimatlandırdı. Bakanlık olarak bizler de bu tür olaylarla karşı karşıya kalan arkadaşlarımızla ilgili başta yargı süreçlerini bizzat müdahil olup takip etmek olmak üzere alabileceğimiz bütün tedbirlerle birlikte alıp her türlü adımı atmaya kararlıyız" diyen Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili hazırlıklar hakkında da bilgi vermişti:

        "DOĞRUDAN TUTUKLAMA SEBEBİ"

        "Bu türden fiillere karşılık ceza kanunlarında öngörülen cezaların yüzde 50 oranında artırımlı olarak verilmesini teklif ettik. Bu fiilleri işleyenlerin hapis cezalarının ertelenmesinin engellenmesini talep ettik. Bu fiillerin doğrudan tutuklama sebebi sayılarak bu fiilleri işleyenlerin tutuksuz yargılanmasının yolunun kapatılmasını talep ettik. Bir de kanun metninde özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmen ve diğer eğitim çalışanlarının da görevleri sebebiyle kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayımlarını teklif ettik. Hazırladığımız taslak metin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına gelecek. Türkiye Büyük Millet Meclisinde milletvekillerimizin de siyasi parti ayırt etmeksizin bu sürece sahip çıkacağından eminim."

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        #İbrahim Oktugan
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