Öğretmenler İbrahim Oktugan’ın katledilmesini protesto edecek

İstanbul Eyüpsultan'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan’ın, 5 ay önce okuldan uzaklaştırılan bir öğrenci tarafından silahla vurularak katledilmesi öğretmenler tarafından protesto edilecek.

ÜLKE GENELİNDE İŞ BIRAKMA

Türk Eğitim-Sen öncülüğünde, 10 Mayıs Cuma günü (bugün) okullarda iş bırakma eylemi yapılacağı açıklanmıştı. Dün TBMM önünde eylem yapan Eğitim-Bir-Sen adına açıklama yapan Genel Başkan Ali Yalçın, eğitim çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarını önleyecek, caydırıcı olacak, failleri cezalandıracak ve mağdur eğitim çalışanlarına hukuki koruma sağlayacak bir yasal düzenlemenin yapılmasını sağlamak üzere, dün yaptıkları basın açıklamasının ardından Cuma günü (10 Mayıs) iş bırakma eylemi gerçekleştireceklerini, ülke genelinde basın açıklamaları yapacaklarını ve iş bırakma eylemiyle eş zamanlı olarak, 1 hafta sürecek dilekçe kampanyası başlatacaklarını vurguladı. Yalçın, TBMM Başkanlığı’na verilmek üzere toplayacakları imzaları yine bir basın açıklamasıyla teslim edeceklerini söyledi.

REKLAM VELİLER ÖĞRETMENLERE SORDU Öte yandan öğretmenlerin protestosu velileri de düşündürdü. Eğitim öğretim faaliyetlerinin ne kadar sağlanacağını öğrenmek için eğitim kurumlarına danışan kimi velilere öğretmenlerin "Çocuğunuzu göndermek zorunda değilsiniz, derslere gitmeyeceğiz" dediği ileri sürüldü. "CUMHURBAŞKANIMIZIN TALİMATI" Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de eğitimcilere yönelik saldırılara ilişkin dört eğitim sendikasının başkanlarıyla görüşerek basın açıklaması yapmıştı. "Meslektaşlarımıza yapılan bu tür çirkin saldırıların son bulması için tüm gücümüzle mücadele etmeye kararlıyız. Bu konuda bizzat Cumhurbaşkanımız, sürecin sonuna kadar takipçisi olmamız konusunda bizleri talimatlandırdı. Bakanlık olarak bizler de bu tür olaylarla karşı karşıya kalan arkadaşlarımızla ilgili başta yargı süreçlerini bizzat müdahil olup takip etmek olmak üzere alabileceğimiz bütün tedbirlerle birlikte alıp her türlü adımı atmaya kararlıyız" diyen Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili hazırlıklar hakkında da bilgi vermişti: