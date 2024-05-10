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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek: Tasarruf paketini pazartesi açıklayacağız - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek: Tasarruf paketini pazartesi açıklayacağız

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kamu maliyesine ilişkin birçok hususta adım atacağız. Pazartesi günü günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile tasarruf verimlilik paketini açıklayacağız. Bu ilk, son olmayacak" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2024 - 10:38 Güncelleme: 10.05.2024 - 10:53
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        Bakan Şimşek: Tasarruf paketini pazartesi açıklayacağız
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Sürdürülebilir Finans Forumu'nda konuştu.

        Şimşek'in yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:

        İç talebin büyümeye katkısı hâlâ güçlü. Ama iç talep bir miktar daha yumuşayacak.

        İhracatçılar için pazar büyüyecek. Esas olan rekabet ve verimliliği artırmak. Faiz ve kur sübvansiyonuyla bir yere varamayız. Bunu gördük.

        Cari açığın milli gelire oranını yüzde 2,5'in altına çekmeyi hedefliyoruz bu sene. Bu oranın altına düşerse, Türkiye'nin dış borcu düşüyor. İkincisi Türkiye'nin rezerv pozisyonunu iyileştirmek için bir fırsat sunuyor.

        Sanayiyi sadece piyasalara bırakamayız. Sanayide dönüşümü kamu desteğiyle hızlandıracağız.

        Altın ithalatına kota getirdik. Çıkar çevreleri memnun değil. Hiç kusura bakmasınlar. Dışarıdan Dövizle aldığınız bir metanın kenarda altın olarak durması memleketin menfaatine değil.

        Finansmana erişimde sorun yok. Bankalar ve şirketler küresel finansmana erişimde giderek iyi bir noktaya geldi. Program sayesinde finansmana erişim artmıştır.

        Uluslararası bankalar nezdinde de Türkiye ilgisi arttı. Kredi derecelendirme kuruluşları programın çalıştığını gecikmeli de olsa fark etti, notumuzu artırıyorlar.

        Türkiye'nin risk primleri geriliyor. Dolayısıyla finansman maliyetleri azalıyor.

        Yaşadığımız asrın felaketi olan depremin bütçe açığı üzerinden etkisi var. Bütçe açığını azaltmak için aldığımız önlemler enflasyonist oldu. KDV'yi artırdık. Ama bu bir kerelik. Bu sene artırmayacağız.

        Para politikasının yeniden inşası enflasyonu çıpalayacak.

        Kamunun iç ve dış borcunun milli gelire oranı yüzde 29,5 seviyesinde. Gelişmekte olan ülkeler ortalaması yüzde 70'lerde.

        Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile verimlilik ve tasarruf paketini açıklayacağız.

        TCMB çok iyi iş çıkarıyor. Ekip çok güçlü.

        Enflasyonda piyasa öngörüleriyle bizim hedeflerimiz arasındaki makas kapanacaktır. Türkiye'yi fiyat istikrarına kavuşturacağız. En büyük önceliğimiz hayat pahalılığı baskısını azaltmaktır. Enflasyonu tek haneye indirmek için maliye politikası tarafında ne gerekiyorsa yapacağız.

        Yatırım ortamının iyileştirilmesi en kritik hedeflerimizden biridir.

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