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        Haberler Magazin Sertab Erener 21 yıl sonra Eurovision sahnesinde - Magazin haberleri

        Sertab Erener 21 yıl sonra Eurovision sahnesinde

        Sertab Erener, 2003'te Eurovison Şarkı Yarışması'nda Türkiye'ye birincilik getiren 'Everyway That I Can'i bu yılki yarışmanın ikinci yarı finalinde yeniden seslendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2024 - 10:20 Güncelleme: 10.05.2024 - 11:42
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        21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
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        Türkiye’yi 2003'te Eurovision Şarkı Yarışması'nda birinciliğe taşıyan Sertab Erener, 21 yılın ardından 'Everyway That I Can'i yeniden seslendirdi.

        İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen yarışmada, yarışmacılar iki yarı finalde performans sergiledi. Dün akşam gerçekleşen ikinci yarı finalde, geçmişte Eurovision Şarkı Yarışması'na katılan kadın şarkıcılar, konuk olarak sahneye çıktı.

        Bu özel gecede, Sertab Erener, 'Everyway That I Can' ile salondaki çeşitli ulustan müzikseverleri coşturdu.

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        KIYAFETİNİ TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI

        Yıllar sonra Eurovision Şarkı Yarışması heyecanı yaşayan Sertab Erener, giyeceği kıyafeti takipçileriyle sosyal medyadan paylaştı. 59 yaşındaki Erener'in tercihi sarı renkli, siyah transparan kol detayları ve korse detayı olan bir elbise oldu.

        Sertab Erener'in performansı sosyal medyada gündem oldu. Ebru Gündeş, Instagram hesabından; "21 yıl sonra aynı heyecan, aynı gururla izledik. Ve yine harikaydın" mesajını paylaştı.

        Eurovision 2024'e konuk sanatçı olarak giden Sertab Erener ve Yunanistan'ı yarışmada temsil eden Marina Satti'nin performansları sırasında, Türk ve Yunan grup birlikte dans etti.

        Marina Satti

        Yunanistan'ın temsilcisi Marina Satti, basın toplantısında Türk gazetecinin "Sahnede yalnızca Yunanistan’ı değil Balkanları ve Türkiye’yi temsil ettiniz” (iki dansçısı Türktü) yorumuna şu yanıtı verdi:

        Doğu Akdeniz bölgesinden geleneksel müzik dizilerini öğreten bir müzik öğretmenim vardı. Türkiye'den, Yunanistan'dan, İran'dan, Azerbaycan'dan şarkılar dinliyorduk. Neden bu kadar benzediklerini ve aralarında nasıl farklar olduğunu anlamaya çalışıyordum. Öğretmenim bana asla unutamayacağım bir şey söyledi: Bu bölgedeki kültür ve gelenek, şu andaki ülke sınırlarından çok daha eskiye dayanıyor. Bu yüzden gerçekten sizlerle çok şey paylaşıyoruz.

        İSRAİL FİNALE KALDI

        İsrail ile birlikte Letonya, Avusturya, Hollanda, Norveç, Estonya, Ermenistan, İsviçre, Gürcistan ve Yunanistan final bileti alan ükeler oldu.

        Eurovision'un finali yarın akşam gerçekleşecek.

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        #Sertab Erener
        #eurovision
        #israil
        #türkiye
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