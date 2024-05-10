Sarıyer'deki hayalet binada çalışma yeniden durduruldu

Yapılan açıklamada "Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliğinin 6. Maddesinin 6. Fıkrası kapsamında inşaata başlanmıştır. Kaba inşaat halindeki yapımız, 3194 sayılı Kanun uyarınca düzenlenen Yapı Kayıt Belgesi kapsamında tarafımıza verilmiş hak uyarınca, yapımızın kapladığı alan büyütülmeyerek, ek kat çıkılmadan, yalnızca mevcut kaba inşaatı tamamlanmaktadır. Ayrıca İstanbul Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Müdürlüğü’nden de gerekli izinler alınmıştır. Özetle 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında yasal ve güncel yapı kayıt belgesi halen geçerliliğini sürdürürken ve tarafımızca yapılan inşaat işlemleri yasalara uygun bir şekilde devam ederken, Sarıyer Belediyesi’nce yapılan işlemler tamamen haksız ve hukuka aykırıdır. Yasalarca korunan haklarımız için, tüm yasal süreçleri de başlatmış bulunmaktayız. Ayrıca İmar Kanunu uyarınca Yapı Kayıt Belgesi alınmadan önce, binamızda kapsamlı güçlendirme çalışmaları gerçekleştirmiştir. Taşınmazın depreme dayanıklı olduğu, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin yaptığı testler sonucunda hazırlanan 19.07.2023 tarih ve 1253084 numaralı rapor ile de sabittir" ifadeleri kullanıldı.