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        Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde finalistler belli oldu

        Avrupa Ligi'nde Atalanta, Marsilya'yı; Bayer Leverkusen ise Roma'yı eleyerek finale kaldı. Olympiakos ise Aston Villa yine El-Kaabi'nin golleriyle yıkarak Fiorentina'nın rakibi oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2024 - 00:18 Güncelleme: 10.05.2024 - 00:22
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        UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde finalistler oynanan nefes kesici karşılaşmaların ardından belli oldu.

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        LEVERKUSEN YİNE YENİLMEDİ FİNALE KALDI

        UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Xabi Alonso'nun ekibi Bayer Leverkusen, deplasmanda 2-0 kazandığı maçın rövanşında evinde Daniele De Rossi'nin yönetimindeki Roma ile 2-2 berabere kaldı ve finale yükseldi.

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        Bay Arena'da oynanan maçta Roma'nın gollerini 43 ve 66'da penaltıdan Leandro Paredes kaydetti. Bayer Leverkusen'in gollerini ise 82. dakikada Gianluca Mancini kendi ağlarına ve 90+7'de Josip Stanisic attı.

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        Bu sonuçla birlikte bu sezon çıktığı 49. resmi maçta da mağlup olmayan Bayer Leverkusen, finale yükselmeyi başardı ve UEFA Avrupa Ligi finalinde Atalanta'nın rakibi oldu.

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        Roma karşısında kaybetmeyen Bayer Leverkusen, 59 yıldır Portekiz ekibi Benfica'ya ait 48 maçlık yenilmezlik rekorunu kırdı. Bu sezon tüm kulvarlarda 49 maçtır bileği bükülmeyen Xabi Alonso'nun öğrencileri, Aralık 1963-Şubat 1965 tarihlerinde 48 maç kaybetmeyen Benfica'nın rekorunu tarihe gömdü. Bundesliga'da tarihinin ilk şampiyonluğunu kazanan Bayer Leverkusen, final oynayacağı UEFA Avrupa Ligi ve Almanya Kupası'nı da kazanması halinde sezonu 3 kupayla kapatarak tarihi bir başarıya imza atacak.

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        ATALANTA 3 GOLLE TURLADI

        UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Atalanta ile Marsilya karşı karşıya geldi. Gewiss Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 3-0'lık skorla kazanan Atalanta, ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Marsilya'yı eleyerek adını finale yazdıran taraf oldu.

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        Atalanta'ya finali getiren golleri 30'da Ademola Lookman, 52'de Matteo Ruggeri ve 90+4. dakikada El Bilal Toure attı.

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        Farklı galibiyetle finale yükselen Atalanta, finalde Almanya Ligi'nde namağlup şampiyon olan Bayer Leverkusen'le karşılaşacak.

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        UEFA Avrupa Ligi finali, 22 Mayıs'ta İrlanda'nın başkenti Dublin'de oynanacak.

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        EL-KAABI ASTON VİLLA'YI YİNE YIKTI

        UEFA Konferans Ligi yarı final rövanş maçında Olympiakos ile Aston Villa karşı karşıya geldi.

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        Georgios Karaiskakis'te oynanan müsabakayı 2-0'lık skorla kazanan Olympiakos, ilk maçta da deplasmanda Aston Villa'yı 4-2 mağlup etmesi sonucunda adını finale yazdırdı.

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        Yunan ekibine finali getiren golleri 10 ve 78. dakikalarda Ayoub El Kaabi attı.

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        Aston Villa maçını da boş geçmeyen Olympiacos'un golcüsü Ayoub El Kaabi, UEFA Konferans Ligi'nde çıktığı 8 maçta 10. golüne ulaştı.

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        Olympiacos, finalde İtalyan temsilcisi Fiorentina'yla 29 Mayıs'ta Atina'daki Ayasofya Stadyumu'nda karşılaşacak.

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