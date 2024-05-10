Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde finalistler belli oldu
Avrupa Ligi'nde Atalanta, Marsilya'yı; Bayer Leverkusen ise Roma'yı eleyerek finale kaldı. Olympiakos ise Aston Villa yine El-Kaabi'nin golleriyle yıkarak Fiorentina'nın rakibi oldu
UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde finalistler oynanan nefes kesici karşılaşmaların ardından belli oldu.
LEVERKUSEN YİNE YENİLMEDİ FİNALE KALDI
UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Xabi Alonso'nun ekibi Bayer Leverkusen, deplasmanda 2-0 kazandığı maçın rövanşında evinde Daniele De Rossi'nin yönetimindeki Roma ile 2-2 berabere kaldı ve finale yükseldi.
Bay Arena'da oynanan maçta Roma'nın gollerini 43 ve 66'da penaltıdan Leandro Paredes kaydetti. Bayer Leverkusen'in gollerini ise 82. dakikada Gianluca Mancini kendi ağlarına ve 90+7'de Josip Stanisic attı.
Bu sonuçla birlikte bu sezon çıktığı 49. resmi maçta da mağlup olmayan Bayer Leverkusen, finale yükselmeyi başardı ve UEFA Avrupa Ligi finalinde Atalanta'nın rakibi oldu.
Roma karşısında kaybetmeyen Bayer Leverkusen, 59 yıldır Portekiz ekibi Benfica'ya ait 48 maçlık yenilmezlik rekorunu kırdı. Bu sezon tüm kulvarlarda 49 maçtır bileği bükülmeyen Xabi Alonso'nun öğrencileri, Aralık 1963-Şubat 1965 tarihlerinde 48 maç kaybetmeyen Benfica'nın rekorunu tarihe gömdü. Bundesliga'da tarihinin ilk şampiyonluğunu kazanan Bayer Leverkusen, final oynayacağı UEFA Avrupa Ligi ve Almanya Kupası'nı da kazanması halinde sezonu 3 kupayla kapatarak tarihi bir başarıya imza atacak.
ATALANTA 3 GOLLE TURLADI
UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Atalanta ile Marsilya karşı karşıya geldi. Gewiss Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 3-0'lık skorla kazanan Atalanta, ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Marsilya'yı eleyerek adını finale yazdıran taraf oldu.
Atalanta'ya finali getiren golleri 30'da Ademola Lookman, 52'de Matteo Ruggeri ve 90+4. dakikada El Bilal Toure attı.
Farklı galibiyetle finale yükselen Atalanta, finalde Almanya Ligi'nde namağlup şampiyon olan Bayer Leverkusen'le karşılaşacak.
UEFA Avrupa Ligi finali, 22 Mayıs'ta İrlanda'nın başkenti Dublin'de oynanacak.
EL-KAABI ASTON VİLLA'YI YİNE YIKTI
UEFA Konferans Ligi yarı final rövanş maçında Olympiakos ile Aston Villa karşı karşıya geldi.
Georgios Karaiskakis'te oynanan müsabakayı 2-0'lık skorla kazanan Olympiakos, ilk maçta da deplasmanda Aston Villa'yı 4-2 mağlup etmesi sonucunda adını finale yazdırdı.
Yunan ekibine finali getiren golleri 10 ve 78. dakikalarda Ayoub El Kaabi attı.