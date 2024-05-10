Zihni Göktay: Metrekareye 5 komedyen düşüyor

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve 100'üncü yılını kutlayan Türk Kadınlar Birliği’nin İstanbul Şubesi’nin ortaklaşa düzenlediği 28. Bedia Muvahhid Ödülü, 38. Genç Günler açılış gecesinde sahibini buldu.

Hümay Güldağ’ın sunduğu törene, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şubesi Başkanı Selma Durak, Zihni Göktay, Göksel Kortay, Irmak Örnek ve Yağmur Damcıoğlu Namak katıldı.

Duayen tiyatro oyuncusu Zihni Göktay, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak geçtiğimiz hafta yaşanan Cem Yılmaz - Hasan Can Kaya polemiğine istinaden, 'Cem Yılmaz nasıl buluyorsunuz?' sorusuna; "Benim yatım, katım yok ama çekyatım var" diyerek kahkaha attı.

Cem Yılmaz

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Zihni Göktay, gazetecilerin; "Hasan Can Kaya'yı tanıyor musunuz?' sorusuna ise "Tanımıyorum ve hiç duymadım ama Allah, yardımcısı olsun. Bu zamanda metrekareye 5 komedyen düşüyor" diyerek cevap verdi.