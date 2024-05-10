Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Zihni Göktay: Metrekareye 5 komedyen düşüyor

        Zihni Göktay: Metrekareye 5 komedyen düşüyor

        28. Bedia Muvahhid Ödülü, Şehir Tiyatroları ve Türk Kadınlar Birliği İşbirliğiyle düzenlenen törende sahibine takdim edildi. Törene katılan Zihni Göktay'ın Cem Yılmaz ve Hasan Can Kaya ile ilgili açıklamaları dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2024 - 08:40 Güncelleme: 10.05.2024 - 08:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Benim de çekyatım var"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve 100'üncü yılını kutlayan Türk Kadınlar Birliği’nin İstanbul Şubesi’nin ortaklaşa düzenlediği 28. Bedia Muvahhid Ödülü, 38. Genç Günler açılış gecesinde sahibini buldu.

        Hümay Güldağ’ın sunduğu törene, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şubesi Başkanı Selma Durak, Zihni Göktay, Göksel Kortay, Irmak Örnek ve Yağmur Damcıoğlu Namak katıldı.

        REKLAM

        28. Bedia Muvahhid ödül töreni, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde gerçekleştirildi.

        28. Bedia Muvahhid Ödülü, Selen Nur Sarıyar’a verildi. Sarıyar, sahneye çıkarak, ödülünü "Heyecandan ölüyorum" diyerek aldı.

        Zihni Göktay

        Duayen tiyatro oyuncusu Zihni Göktay, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak geçtiğimiz hafta yaşanan Cem Yılmaz - Hasan Can Kaya polemiğine istinaden, 'Cem Yılmaz nasıl buluyorsunuz?' sorusuna; "Benim yatım, katım yok ama çekyatım var" diyerek kahkaha attı.

        Cem Yılmaz

        REKLAM

        Zihni Göktay, gazetecilerin; "Hasan Can Kaya'yı tanıyor musunuz?' sorusuna ise "Tanımıyorum ve hiç duymadım ama Allah, yardımcısı olsun. Bu zamanda metrekareye 5 komedyen düşüyor" diyerek cevap verdi.

        Hasan Can Kaya

        ÖNERİLEN VİDEO
        #cem yılmaz
        #Zihni Göktay
        #Bedia Muvahhid
        #Metrekareye 5 komedyen düşüyor
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 çocuk annesini vahşice katletti!
        3 çocuk annesini vahşice katletti!
        Temmuzda maaş zammı ne olur?
        Temmuzda maaş zammı ne olur?
        Sağanak, fırtına ve çöl tozu uyarısı
        Sağanak, fırtına ve çöl tozu uyarısı
        Avrupa'da finallerin adı belli oldu
        Avrupa'da finallerin adı belli oldu
        Eurovision öncesi İsrail protestosu
        Eurovision öncesi İsrail protestosu
        Depremden kurtuldu... Güney Kore'de öldü!
        Depremden kurtuldu... Güney Kore'de öldü!
        Teknik direktör ve transfer açıklaması
        Teknik direktör ve transfer açıklaması
        Ders zili çalmayacak
        Ders zili çalmayacak
        Netanyahu'dan Biden'a mesaj
        Netanyahu'dan Biden'a mesaj
        Bu yemeklerin kökenleri sizi şaşırtacak!
        Bu yemeklerin kökenleri sizi şaşırtacak!
        Milli boksör yoğun bakımda
        Milli boksör yoğun bakımda
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        Eşini öldürüp intihar etti
        Eşini öldürüp intihar etti
        İşte en çok aranan meslekler
        İşte en çok aranan meslekler
        Bursa'da silahlı kavga! 2 kardeş öldü
        Bursa'da silahlı kavga! 2 kardeş öldü
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        X'e sert uyarı
        X'e sert uyarı
        Bakan Şimşek'ten rezerv açıklaması
        Bakan Şimşek'ten rezerv açıklaması
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı