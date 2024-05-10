Sigaradan kurtulmak hayal değil! İşte sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
İnsanların ilk defa bir tütünü küçük parçalara ayırıp bir kağıda sararak içmesinin üzerinden yüzyıllar geçti. Sigaranın insanlar arasında yaygınlaşmasının 18. yüzyıla dayandığı söyleniyor. İnsanlar sigaranın sağlığa ne kadar zararlı olduğunu 1920'lere kadar bilmiyordu. Sigara bağımlılığından kurtulmak için her yolu deneyenler; bu haberimiz sizin için. İşte sigarayı bırakmak isteyenler için 10 tavsiye...
Sigaranın insan sağlığı için bir tehdit olduğu ilk defa 1920'li yıllarda yapılan çalışmalarla ortaya çıktı. Sonrasında uzun yıllar bilim insanları sigaranın olası zararları üzerine çalıştı. Bugün sigaranın insan ömrü için oldukça zararlı olduğu hatta öldürücü olduğu kesinleşti ancak içerdiği nikotin nedeniyle bağımlılık yapan sigarayı bırakmak her zaman o kadar kolay olmuyor.
Yeşilay'ın aktardığı bilgilere göre sigaranın içinde 4000'den fazla kimyasal madde var ve sigaranın insan üzerinde yarattığı bağımlılık sadece kimyasal bir bağımlılık değil, psikolojik ve fiziksel bir bağımlılıktan da bahsetmek mümkün. Sigarayı bırakma süreci oldukça zorlayıcı olabilir, hem fiziksel hem duygusal olarak aksaklıklar yaşanabilir ancak eğer sabırlı olursanız sigaradan ve verdiği zarardan tamamen kurtulabilirsiniz.
KENDİNİZE BİR TARİH VERİN
Sigarayı bırakmak için adım adım ilerlemeyi deneyebilirsiniz. Kendinize sigarasız hayata geçmeye hazır olacağınızı düşündüğünüz bir tarih seçin ve o güne kadar kendinizi psikolojik olarak buna hazırlamaya çalışın.
BİR NEDENİNİZ OLSUN
Sigarayı bırakmak istemenize neden olan şeyi iyi belirleyin ve kendinize bunu hatırlatın. Sigarayı bırakmak için bir nedeniniz olursa başarılı olmanız kolaylaşır.
SONRASI İÇİN PLAN YAPIN
Sigarayı bıraktıktan sonra yapacağınız bir şey belirleyin. Bir hedefinizin olması da süreci kolaylaştırır.
ÇEVRENİZİN DESTEĞİNİ ALIN
Hayatınızdaki insanlara sigarayı bırakmak istediğinizi söyleyin. Onlara, sigarayı bırakmaya çalışırken size destek olmalarını, başaramayacağınızı düşündüğünüz anlarda size yardımcı olmalarını isteyin. Sigara bırakma süreci duygusal olarak da yıpratıcı olacağından sevgi dolu bir destek faydalı olacaktır.
SİGARADAN FARKLI ALIŞKANLIKLAR EDİNİN
Canınız sigara istediğinde nefes egzersizleri yapın. Kendinize sigara dışında keyif alacağınız aktiviteler bulun. Düzenli spor yapmaya başlayabilirsiniz. Su tüketimini artırmayı, sakın çiğnemeyi ve sağlıklı atıştırmalıklar tüketmeyi deneyebilirsiniz.
HAYATINIZI YENİDEN DEKORE EDİN
Evinizdeki küllükleri ortadan kaldırın. Cebinizde, çantanızda, çalışma masanızın çekmesinde unuttuğunuz çakmakları toplayın. Sigarayı hatırlatan eşyaları etrafınızdan uzaklaştırın. Misafirlerinizin sizin bulunduğunuz ortamlarda (ev, iş yeri) sigara içmemesini isteyin.
SİGARA İÇİLEN ORTAMLARDA BULUNMAYIN
Gündelik hayatınızın içinde sigara içilen ortamlardan kaçının. Yakın çevrenizden yanınızda sigara içmemesini isteyebilirsiniz. Kafe ve restoranların sigarasız alanlarını tercih edin. Gözünüzü sigarasızlığa alıştırmaya çalışın.
GÜNLÜK RUTİNLERİNİZİ DEĞİŞTİRİN ÇALIŞIN
Sigara içerken yapmayı sevdiğiniz şeyleri sigara içmeden yapmaya çalışın. Örneğin, yemekten sonra, kahve ya da çayla sigara içmeyin. Tüm bunları sigarasız yapmaya başladığınızda bırakmaya dair kendinize güveniniz de artacak.
AZALTMA TAKTİĞİ
Sigarayı hayatınızdan tamamen çıkardığınız tarihe kadar içtiğiniz sigarayı azaltmaya çalışın. Sigara içme sıklığınızı azaltın. Gün içinde yanınızda yedek sigara taşımayın. Sigarayı tamamen bitirmemeyi ya da bu süreçte sevmediğiniz sigaraları içmeyi deneyin.
PROFESYONEL DESTEK ALMAYI DENEYİN
Eğer bu sürecin tek başına altından kalkamayacağınızı düşünüyorsanız profesyonel destek almayı deneyin.