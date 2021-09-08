MissTurkey 2021 heyecanı başladı. Bu akşam büyük final canlı olarak yayınlanacak. Peki, Miss Turkey finali saat kaçta, Miss Turkey finali hangi kanalda? Büyük gün öncesinde tüm detaylar belli oldu. İşte araştıranlar için Miss Turkey gün ve saati...

MISS TURKEY SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Miss Turkey 2021 finali için geri sayım ederken, birincilik tacını takmak için mücadele edecek 20 finalist de duyuruldu. Yüzlerce aday arasından belirlenen 20 finalist, Miss Turkey olabilmek için 8 Eylül akşamı yarışacak. Büyük final televizyon kanalında değil YouTube ve Instagram üzerinden yayınlanacak.

MISS TURKEY YOUTUBE KANALI İÇİN TIKLAYIN

Miss Turkey 2021 finalistlerinin isim listesi ise şu şekilde:



1 Kayra Türkoviç

2 Yeşim Toplu

3 Alara Eriç

4 Şira Sahilli5 İlayda Gökalp

6 Tuana Cemre Calban

7 Nil Çukur

8 Sevcan Öksüz

9 Sena Leyla Yavuz

10 Su Bige Korucu

11 Birsu Deniz Aközbek

12 Birsel Buse Kadıoğlu

13 Selin Şahingöz

14 Dilara Korkmaz

15 Başak İlhan

16 Buse Orcan

17 Berfin Ant

18 Mercan Tezcan

19 Bahar Koltuklu

20 Cemrenaz Turhan