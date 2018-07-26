Adınıza kayıt ve bilginizin olmadı hatlar yüzünden mağdur olmamanız için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) internet üzerinden mobil hat sorgulama imkanı sunar. Masum vatandaşların mağduriyetine neden olan telefon hatlarının genellikle hat sahibinin izni ve bilgisi olmadan kimlik bilgileri kullanılarak açıldığını bilinmektedir. Üzerinize kayıtlı hatlar ile ilgili ne kadar hızlı bilgi sahibi olursanız mağdur olma ihtimaliniz o kadar zayıflar. Yazımızdan mobil hat sorgulama işlemini nasıl yapacağınızı ve bilginiz dışında üzerinize kayıtlı hatlar için ne yapabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

MOBİL HAT SORGULAMA NASIL YAPILIR?

E Devlet Kapısı’na şifre ve TC kmlik numaranız ile giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna mobil hat sorgulama yazın. Ya da E Hizmetler bölümünden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nu bulun alt başlıklar arasında Mobil Hat Sorgulamayı göreceksiniz. Sorgulamaya tıkladıktan sonra açılan sayfada 3 ayrı operatörde üzerinize kayıtlı numaları görebilirsiniz. Turktelekom, Vodafone ve Turkcell alt alta sıralanır. Operatörlerin yanında üzerinize kayıtlı hat olup olmadığı yazar. Hemen altında da kayıt hat varsa numarası yazar. (Hemen sorgulamak için; https://www.turkiye.gov.tr/mobil-hat-sorgulama)

ADIMA KAYITLI HATLARI NASIL KAPATIRIM?

Asayiş Dairesi Başkanlığı mobil hat sorgulama sisteminde bilginiz olmadan açılmış hat tespit etmeniz durumunda vakit kaybetmeden GSM firmasına müracaat etmeniz gerektiğini söylüyor. GSM operatörleri mağduriyetinize hızlı şekilde yanıt vermek zorundadır. Ayrıca BTK Mobil sorgulama sistemi ile ilgili sorunuz veya destege ihtiyacınız olduğunda 11820 Teknoloji Destek Hattı’nı arayabilirsiniz.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ