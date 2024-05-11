Moda; doğa, kültür, felsefe, teknolojinin yanında farklı sanat dallarından da beslenip şekilleniyor. Bu sanat dallarından biri de elbette edebiyat. Edebiyatın derinlikli karakterleri, moda dünyasında tasarım ve estetikle harmanlanarak birçok markanın ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

Zira son zamanlarda tasarımcıların yeni koleksiyonlarını oluştururken büyük yazarlardan ve edebiyattan esinlendiğini söylesek yalan olmaz.

Markalar, koleksiyonlarını oluştururken edebiyat dünyasıyla uyum sağlayarak sofistike, yaratıcı kıyafetlerin ötesinde bir hikaye anlatıyor.

Chanel'in Métiers d'art defilesinde, Manchester'da bir panel tartışması podcast'e dönüştü ve yazar Jeanette Winterson ile oyuncu Kristen Stewart edebiyatın gücünü konuştular. In the Library adlı podcast serisi, ayrıca oyuncular Margot Robbie ve Margaret Qualley gibi ünlüleri içeriyor.

Öykü, huzurlu ve ıssız bir ütopyada yalnız yaşayan, mutlu ve sevgi dolu çift Kont Axel ve karısı Kontes'i anlatıyor. Kitaba göre öfkeli bir kalabalık, çiftin villalarına yaklaşırken, Kont kendisini ve eşini kurtarmak için bahçelerinde eskiden bolca yetişen 'zaman çiçekleri'ni koparmaya başlar. Topladığı her çiçekle zaman daha da geriye gider. Kitapta Kont, öfkeli kalabalık eve ulaşana ve bahçe yok olana kadar çiçekleri koparmaya devam eder. Bu nedenle konuklar bahçe temasına uygun olarak davette çiçeklere büründüler…

New York'ta bulunan Metropolitan Sanat Müzesi'nin Kostüm Enstitüsü yararına düzenlenen ve moda dünyasının en büyük etkinlikleri arasında yer alan Met Gala'nın kıyafet teması için J.G. Ballard'ın Garden Of Time (Zamanın Bahçesi) isimli kitabından ilham alındı.

Son olarak da mayıs ayının ikinci pazartesi günü düzenlenen Met Gala'da edebiyat etkilerini görüyoruz.

Öyle ki Fransız felsefeci, göstergebilimci, edebiyat eleştirmeni, edebiyat ve toplum teorisyeni Roland Barthes 1967'de ünlü tasarımcı Coco Chanel'i 'yeni klasik bir yazar' olarak tanımlamış, 'Chanel'in kalemi'nin kumaş, şekil ve renkler olduğunu söylemişti.

Sanat gibi, modanın da edebiyat ve kitaplarla etkileşimi uzun bir geçmişe dayanıyor.

Ancak koleksiyonlardaki edebiyat esintileri kitapları 'kolunuza takmaktan' ziyade modanın kitap okumayı yüceltmesiyle ilgili.

Bu arada, gelişigüzel kitapların yerleştirildiği kitaplıkların etrafında dönen dekorasyon trendi 'kitaplık zenginliği' TikTok'u kasıp kavururken diğer yandan tepkilere yol açmıştı. Bazıları, kitapları 'aksesuar' olarak görmenin, genellikle modaya yöneltilen bir eleştiri gibi, 'boş' olduğunu öne sürmüştü.

KARL LAGERFELD'İN PARİS'TEKİ KİTAP CENNETİ

Tam da bu noktada 2019 yılında hayatını kaybeden moda tasarımcısı Karl Lagerfeld'in 1999 yılında kurduğu Rue de Lille'deki 7L kitapçısından bahsetmemek olmaz.

Paris'in 7. bölgesinde, Jacques Lacan ve Serge Gainsbourg'un bir zamanlar yaşadığı yerden sadece birkaç bina öte Karl Lagerfeld tarafından tasarlanan 7L tabelası asılı. Bir kısmı halka açık olan kitap cenneti, gizli kalmaya çalışan bir yer.

7L, Lagerfeld'in hem sanat kitapçısına hem de bir kütüphane olan eski fotoğraf stüdyosuna ev sahipliği yapıyor.

Rue de Lille 7 Numara başlangıçta bir kağıt deposuydu ve daha sonra bir otomobil dergisinin genel merkezi oldu.

1991 yılında film yönetmeni ve yapımcı Claude Berri burayı bir sanat galerisine dönüştürdü. Uzun kariyeri boyunca Chloé, Fendi ve Chanel gibi büyük moda evleriyle çalışan Karl Lagerfeld 1999 yılında buraya yerleşti.

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Kitapçının arkasındaki fikir, fotoğrafçılık ve genel olarak sanat üzerine özel bir eser seçkisi sunmak.

Diğer kütüphanelerin aksine kitapların yatay olarak sergilendiği mekanda biyografiler, denemeler, klasikler ve eskimeyen eserler yer alıyor.

7L'nin Global Başkanı Laurence Delamare "Amacımız bu alanın sanatçılar ve yaratıcı zihinler için bir ilham kaynağı olmaya devam etmesi, aynı zamanda 7L dostları, yazarlar ve yayınevleri için de harika bir mekan olması" diyor.

Moda ve edebiyat aslında iki zıt kutup gibi görünse de bu düşünce yanlış. Moda iyi bir hikayeyi sever. Bu yüzden pek çok tasarımcı ve moda evi kitaplardan ilham alıyor ve fikirlerini paylaşmanın bir yolu olarak görüyor.

Edebiyat dünyasından ilham alan markalar, giysilerden öte hikaye anlatarak çok yönlü deneyimler arayan seçici bir kitleye hitap ediyor.

*Görseller Shutterstock ve AP tarafından servis edilmiştir.