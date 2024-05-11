"Rahatlama boşluğu" yok: Kadınlar neden daha yorgun?

Dinlenmeye hepimizin ihtiyacı var ama bunu yapmak her zaman kolay olmuyor. İşe yetişmek, aileye yardım etmek, arkadaşlarla görüşmek, spor yapmak veya ev işlerini yapmak olsun, her zaman uğraşmamız gereken bir şeyler var gibi görünüyor.

Daha da kötüsü, kadınların dinlenmeye zaman ayırması genellikle daha zor. Bloom UK tarafından yapılan bir çalışmaya göre, kadınlar iş ve kişisel yaşam arasındaki çizgilerin giderek bulanıklaştığını söylüyor.

Araştırma 10 kadından 9'unun bunun zihinsel sağlığını olumsuz etkilediğini ortaya çıkardı. Ayrıca erkekler ev işleriyle 16 saat ilgilenirken, kadınların ise en iyi ihtimalle ortalama 26 saat ilgilendiği ortaya çıktı.

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REST GAP: KADINLAR BEKLENTİLER SEBEBİYLE DAHA AZ DİNLENİYOR Bu araştırmanın ardından İngiltere merkezli Stylist dergisi "rahatlama boşluğu" (rest gap) hakkında bir makale yayınladı. Temelde bu kavram, toplumsal baskılar ve kadınların isteklerini beklentiler sebebiyle ihtiyaç duydukları dinlenme alanından uzaklaştırması ve kadınların erkeklerden daha az uyuduğu ve dinlendiği gerçeğini anlatıyor. Anneler, çalışan kadınlar, bekar kadınlar, evli kadınlar, yalnız kadınlar… Etrafımızdaki tüm kadınların çoğunlukla bir koşuşturma içinde olduğunu görüyoruz. Ve yine etrafımızda kendini önceliklendirmeyen, kendine dinlenme alanı yaratmayan ya da yaratamayan birçok kadın da görüyoruz. Tam da bu noktada California'da çalışan psikolog LaWanda Hill, kadınların kendilerine vakit bulamadıklarını bu kadar güzel anlatan "rahatlama boşluğu" (rest gap) tanımının çıkmasının mutluluk verici olduğunu söylüyor. Londra'da yaşayan psikoterapist ve "Gerçek Konuşma: İyileşme ve Kendini Sevme Terapilerinden Öğrenilen Dersler" (Real Talk: Lessons From Therapy on Healing and Self-Love) kitabının yazarı Tasha Bailey, toplumsal olarak kadınların kendilerine sıklıkla dinlenme izni vermemesinin pek çok farklı nedeni olduğunu söylüyor. REKLAM "KADINLAR OLARAK İNSANLARI MEMNUN ETMEYE HAZIRIZ" Bailey, "Kadınlar olarak insanları memnun etmeye hazır olduğumuzu düşünüyorum. Çocukluğumuzda genellikle bizi empati kurduğumuz ve işbirliği yaptığımız için kutlarlardı" ifadelerini kullanıyor ve ekliyor; "Sanırım bu durum birçok kadının kendi dinlenme ihtiyaçlarını göz ardı etmesine, dinlenmeden çalışmaya devam etmesine ve sonunda tükenmesine yol açıyor." Hill de benzer bir görüş öne sürerek, kadınların çoğunlukla en azından yakın aile bireylerinin refahında sorumlu olduklarına inanarak büyüdüklerini söylüyor.

NE "RAHATLAMA BOŞLUĞUNA" SEBEP OLUYOR? Her şeyden önce, kadınların ortalama olarak erkek meslektaşlarına göre daha az dinlenmesinin bir takım nedenleri var. BAKICILIK REKLAM Çocuk sahibi olmak kadınlara tahmin edemeyeceğimiz sorumluluklar yüklüyor. Günümüzde pek çok erkek, çocuk bakımına her zamankinden daha fazla dahil olsa da geleneksel olarak hala birçok insan çocuğa asıl bakım verenin annesi olması gerektiğini düşünüyor. Bu düşünce de kadınların kişisel ihtiyaçlarının, çalışma hayatının ve arkadaşlık ilişkilerinin önüne geçiyor. Toplumsal cinsiyet kalıpları nedeniyle kadınların genellikle bakım verme sorumluluklarının yükünü üstlenmeleri bekleniyor; hatta bazen bu yükü kadınlar kendilerine yüklüyorlar. Bailey, "Toplum kadınları kariyerlerini sürdürürken bunu sürdürmeye teşvik etmekle kalmıyor, aynı zamanda kadınlar da çoğu zaman bu baskıyı kendi üzerlerinde içselleştirebiliyor" diye ekliyor. Çocuk büyütme sorumluluğunun "yarın yapılabilecek" bir şey olmadığını söyleyen Hill, "Çocuklarınız ya da ailenizin ana bakıcısı olmak ödüllendirici olabilir, ancak aynı zamanda çok yorucudur. Öğle yemeğini hazırlamaktan, ev ödevlerine yardım etmekten, hasta ebeveynlerle ilgilenmekten ve çocukları okula gidip getirmekten sorumlu olan asık kişi sizseniz, dinlenmeye daha az zamanınız olur" diyor. REKLAM EVDEKİ CİNSİYET ROLLERİ Kalıplaşmış yargılar ve cinsiyete dayalı beklentiler, kadınların yemek pişirmekten, temizlikten ve çamaşır yıkamaktan sorumlu olduğunu düşündürüyor. Bu da ev işlerin kadınların daha fazla üstlenmesine sebep oluyor. HORMONAL FAKTÖRLER Araştırmalar, kadınların genel olarak daha fazla uyku sorunu bildirdiğini gösteriyor. Ayrıca kadınlar, hamilelik sırasında sıcak basması, mide bulantısı veya menopoz gibi uykuyu daha da bozan hormonla ilgili sorunlarla da uğraşıyorlar. Bütün bunlar, kadınların ihtiyaç duydukları yedi ila dokuz saatlik uykuyu alamadıkları zorlu bir döngü yaratıyor. Bailey buna ilişkin şu ifadeleri kullanıyor: "Kadınlar, vücutlarının sıklıkla yaşadığı tüm biyolojik ve hormonal süreçler nedeniyle birçok yönden daha fazla dinlenmeye ihtiyaç duyuyor." REKLAM SOSYAL SORUMLULUKLAR Bailey, kadınların, arkadaşlarıyla ve toplumla etkileşimde bulunma konusunda erkeklere göre sosyal açıdan daha aktif olduğunu söyleyerek, "Bunlar bir destek olsa da, aynı zamanda birçok kadının daha fazla sosyal sorumluluk yüklüyor ve duygusal ve sosyal açıdan daha fazla insan ile ilgileneceği anlamına geliyor." ifadelerini kullanıyor. Hill, "Kadınlar uyumaya ya da dinlenmeye gittiği zamanlarda kaygıları sıklıkla baş gösteriyor. Dolayısıyla toplumda kadın olmaktan kaynaklanan stres nedeniyle uykuları bozuluyor." diyor.