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        Haberler Sağlık Neuralink, ilk kez insan kafatasına yerleştirilen çipte sorun yaşandığını açıkladı

        Neuralink, ilk kez insan kafatasına yerleştirilen çipte sorun yaşandığını açıkladı

        Elon Musk'ın kurucusu olduğu Amerikan nöroteknoloji firması Neuralink, ilk kez bir insanın kafatasına yerleştirdikleri çipin beyinden ayrılmaya başladığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 09:55 Güncelleme: 11.05.2024 - 09:57
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        İlk kez insan kafatasına yerleştirilen çipte sorun çıktı
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        Noland Arbaugh'un beyin dokusuna yerleştirilen 64 bağlantı kablosunun geriye çekilmesi nedeniyle kafatasındaki işlemci ve pilin sinirlerden aldığı veri miktarı azaldı.

        Neuralink’in internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kabloların geriye çekilmesiyle işlenen veri miktarının azalmasının ilk beyin çipi kullanıcısı Arbaugh'un sağlığı konusunda tehlike arz etmediğini belirterek cihazın işlevselliğini arttırmak amacıyla çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

        FELÇLİ HASTA ÇİPİ KULLANARAK SATRANÇ OYNAMIŞTI

        Beynine 28 Ocak'ta çip yerleştirilen Arbaugh, ameliyattan sonraki haftalarda sadece düşünerek satranç oynayabilmişti. Neuralink, şubatın sonlarından itibaren çipin daha az veri yakaladığını duyurmuştu.

        Yaklaşık 8 yıl önce geçirdiği kazadan sonra elleri ve ayakları felçli kalan Arbaugh, 4 Mayıs'ta X hesabından yaptığı canlı yayında soruna rağmen çipi kullanarak satranç oynamıştı.

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