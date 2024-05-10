Vitamin eksikliği haritası: Hangi vitamin eksikliği nelere yol açıyor?
Son yıllarda yapılan araştırmalar, vitamin eksikliklerinin vücutta çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceğini ortaya koyuyor. Peki, hangi vitaminin eksikliği, ne gibi sağlık sorunlarına neden oluyor? Haberimizde insanlar hastalandığında bu durumun hangi vitaminlerin eksikliğinden kaynaklanıyor olabileceğini derledik. İşte, yorgunluk yaşadığınızda veya enfeksiyonlara yatkın olduğunuzda hangi vitaminin vücudunuzda eksik olabileceği!
Vitaminler, vücudun normal işlevlerini sürdürmesi için gerekli olan organik bileşiklerdir. Bununla birlikte her vitaminin belirli bir işlevi vardır bu yüzden eksik oldukları zaman vücutta birden fazla soruna sebep olabilirler. İşte, vücudunuzda bir sorun olduğunda hangi vitaminin eksikliğini yaşıyor olabileceğinize dair detaylar...
1. YORGUNLUK VE ZAYIFLIK
Kendinizi sürekli uykulu veya halsiz hissediyorsanız, D vitamini, B vitaminlerinden herhangi biri ve/veya C vitamini eksikliğiniz olabilir. D vitamini kemik ve kas kuvvetine yardımcı olur, bu nedenle yeterli D vitamini olmadığında kendinizi zayıf ve enerjisiz hissedebilirsiniz.
Medicine dergisinde 2017’de yayınlanan araştırmaya göre, D vitamini eksikliği, yorgunlukla bağlantılıdır ve D vitamini takviyesi almak bu semptomu iyileştirebilir. Ayrıca folat eksikliği, anemiye neden olduğundan yorgunluk ve halsizlik yaşatabilir.
2020 yılında Nutrients dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, C vitamini ve folat (B9) dışındaki tüm B vitaminleri hücrelerinizde enerji üretiminde rol oynar, dolayısıyla bunlardan herhangi birinin eksikliği kendinizi tükenmiş hissetmenize neden olabilir.
2. KURU CİLT VE SAÇ
Kuru cilt ve saç sorunları genellikle A, B, C ve D vitaminlerinin eksikliğiyle bağlantılıdır bu yüzden genellikle bu vitaminler, cilt bakımı ve saç bakım ürünlerinde yaygın olarak kullanılır.
3. DEPRESYON
Halk Sağlığında Sınırlar dergisinde 2022’de yayınlanan bir meta analizde; B1, B3, B6, B9, B12, C ve D vitaminleri depresyonun hafifletilmesinde yardımcı olan takviyelerdir ancak antidepresan ilaçların yerini alamazlar. Bununla birlikte D vitamini eksikliği mevsimsel depresyon gibi durumları artırabilir.
4. KOLAY MORARMA VE KANAMA
Kan pıhtılaşması, zayıf iyileşme veya kolajen (kan damarlarının duvarlarına güç verir) oluşumundaki sorunlar nedeniyle kolay morarma ve kanama meydana gelebilir. Cleveland Kliniği Tıp dergisinde 2016’da yayınlanan araştırmaya göre beslenme yetersizliği olduğunda C vitamininin eksikliği, vücutta kolay morarmaya sebep olabiliyor. Pediatrik Acil Bakım dergisinde 2019’da yayınlanan araştırmada ise özellikle yeni doğan bebeklerdeki K vitamini eksikliğinin kolay morarma ve kanamaya sebep olduğu bulundu.
5. UZUN SÜREN KÖTÜ YARA İYİLEŞMELERİ
Pek çok temel vitamin iyileşme sürecine katkıda bulunur. Bazıları kolajen oluşumuna yardımcı olur, diğerleri farklı hücre veya doku türlerinin yeniden inşasına yardımcı olur ve diğerleri antioksidan aktivite yoluyla hücresel sağlığı destekler. A, B, C, D ve K vitaminlerinin eksik olduğu durumlarda yaraların iyileşme süreci uzar.
6. ENFEKSİYONLARA YATKIN OLMAK
Bazı vitamin eksiklikleri, bağışıklık sistemini etkileyebilir bu yüzden enfeksiyonlara ve bulaşıcı hastalıklara yakalanma olasılığınızı artırabilir. Yani A, C, ve D vitamini eksiklikleri, enfeksiyona daha yatkın olmaya sebep olur.
Ayrıca, Oxford Üniversitesi Klinik Enfeksiyon Hastalıkları dergisinde yayınlanan araştırmaya göre A vitamini eksikliği; ishal, sıtma, kızamık, solunum yolu rahatsızlığı ve kronik kulak enfeksiyonları gibi hastalıklardan enfeksiyon kapmaya daha yatkın hale getirebilir.
7. TEN RENGİ DEĞİŞİKLİĞİ
Vitamin eksikliğine bağlı cilt rengi değişiklikleri birkaç farklı şekilde kendini gösterebilir: Lekeler, pigmentasyon kaybı ve genel olarak soluk cilt. Açık tenli kişilerdeki pigmentasyon kaybı ve lekeler, D vitamini eksikliğinden kaynaklanır. Bununla birlikte, daha koyu pigmentasyon ise B12 vitamini eksikliğinden dolayı oluşabilir. Genellikle soluk cilde neden olabilecek eksiklikler ise C, B6, B9 ve B12 vitamini eksiklikleridir.
8. KEMİK KIRIKLARI
Amerikan Tabipler Birliği dergisinde 2019’da yayınlanan araştırmaya göre kemiklerinizi güçlü ve sağlıklı tutan temel vitaminler arasında A, B6, B9, B12, C, D ve K vitaminleri bulunur, yani bu vitaminlerin eksikliğinde kemik yoğunluğu azalabildiğinden kırıklara yol açabilir.
Kaynak: Medicine, Nutrients, Very Well Health, Frontiers in Public Health, Cleveland Clinic Journal of Medicine, Pediatric Emergency Care, Oxford University Press: Clinical Infectious Diseases, Journal of the American Medical Association