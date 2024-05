8. KEMİK KIRIKLARI

Amerikan Tabipler Birliği dergisinde 2019’da yayınlanan araştırmaya göre kemiklerinizi güçlü ve sağlıklı tutan temel vitaminler arasında A, B6, B9, B12, C, D ve K vitaminleri bulunur, yani bu vitaminlerin eksikliğinde kemik yoğunluğu azalabildiğinden kırıklara yol açabilir.

