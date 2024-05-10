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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi finalinde Arda Güler ve Salih Özcan ilk peşinde - Futbol Haberleri

        Şampiyonlar Ligi finalinde Arda Güler ve Salih Özcan ilk peşinde

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'de Arda Güler ve Dortmund'da Salih Özcan dev finalde rakip oldu. Tarihte ilk kez bir Türk milli futbolcu, Devler Ligi kupasının sahibi olma başarısına ulaşacak

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 10.05.2024 - 14:54 Güncelleme: 10.05.2024 - 14:54
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        Real Madrid'in nefes kesen maç sonunda Bayern Münih'i elemesiyle Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı; Real Madrid-Borussia Dortmund oldu.

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        1 Haziran 2024'te İngiltere'nin Wembley Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın sonucunda tarihte ilk kez Şampiyonlar Ligi kupası, bir Türk futbolcunun ellerinde havaya yükselecek.

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        Real Madridli Arda Güler ve Borussia Dortmundlu Salih Özcan'ın karşılaşacağı maçın sonucu her ne olursa olsun milli futbolcularımızdan birinin, tarihi barışının altında imzası olacak...

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        5 MİLLİ FUTBOLCU FİNALDE KAYBETTİ

        Daha önce Bayer Leverkusen formasıyla Yıldıray Baştürk, Bayern Münih ile Hamit Altıntop, Borussia Dortmund'da oynayan Nuri Şahin, Atletico Madrid'in yıldızı Arda Turan ve milli takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde final oynasa da kupaya erişme sevincini yaşayamamıştı.

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        Bayern Münih'in, Devler Ligi'ni kazandığı 2000-2001 sezonunda Alman devinin kadrosunda bulunan Türk futbolcu Berkant Göktan ise milli takımın yalnızca alt yaş kategorilerinde kendisine forma şansı bulmuştu.

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        ARDA 3'ÜNCÜ KUPANIN PEŞİNDE

        Öte yandan sezon başında Real Madrid'e transfer olan ve Eflatun-Beyazlı dev kulüp ile İspanya La Liga ve İspanya Süper Kupası başarılarına erişen Arda Güler, 1 Haziran'da 3'üncü kupası için sahaya çıkacak.

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        18 yaşındaki milli yıldızımız, takımının Şampiyonlar Ligi'ni kazanması halinde İspanyol devindeki ilk sezonunu 3 kupayla kapatmış olacak.

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        Dev finale dek Real Madrid; sırasıyla Granada, Alaves, Villarreal ve Real Betis ile oynayacak. B.Dortmund ise Mainz 05 ve Darmstadt ile karşılaşacak.

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