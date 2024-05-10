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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama: "Öğretmenlerle ilgili kapsamlı düzenlemeyi süratle hayata geçireceğiz" - Gündem haberi

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmenlerle ilgili kapsamlı düzenlemeyi süratle hayata geçireceğiz

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Öğretmenlerimizi her türlü olumsuzluktan korumak, onlara mesleklerini icra edecekleri rahat ve güvenli ortamı sunmak asli görevimizdir" dedi. Öğretmenlere yönelik fiillerde ceza kanunlarında öngörülen cezalar yarı oranında artırılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ""Özel kurumlarda çalışan öğretmenlerimiz ve diğer eğitim çalışanlarımız da görevleri sebebiyle kendilerine yönelik işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılacak" ifadelerine yer verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2024 - 22:46 Güncelleme: 10.05.2024 - 23:42
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        'Öğretmenlerimiz müsterih olsun'
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda öğretmenlerle ilgili olarak kapsamlı bir düzenlemenin hayata geçeceğini bildirdi. Erdoğan ayrıca paylaşımında "Özel kurumlarda çalışan öğretmenlerimiz ve diğer eğitim çalışanlarımız da görevleri sebebiyle kendilerine yönelik işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılacak" ifadelerine yer verdi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu değerlendirmelerde bulundu:

        "KAPSAMLI BİR DÜZENLEMEYİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

        Evlatlarımıza kattıkları bilgi ve değerler bütünüyle ülkemizin kalkınma mücadelesinde hayati önemde olan öğretmenlerimizi her türlü olumsuzluktan korumak, onlara mesleklerini icra edecekleri rahat ve güvenli ortamı sunmak asli görevimizdir. Ulvi bir mesleği icra eden, yetiştirdikleri nesillerle geleceğimizi inşa ve ihya eden öğretmenlerimiz başımızın tacıdır. Bu anlayışa kararlılıkla sahip çıkan bir hükûmet olarak öğretmenlerimize ve diğer eğitim çalışanlarımıza yönelik şiddete ilişkin kapsamlı bir düzenlemeyi süratle hayata geçireceğiz.

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        "ÖNGÖRÜLEN CEZALAR YARI ORANDA ARTIRILACAK"

        Kanun teklifi olarak Gazi Meclisimize sunacağımız düzenlemeyle,

        Öğretmenlerimize yönelik fiillerde ceza kanunlarında öngörülen cezalar yarı oranında artırılacak.

        Bu fiilleri işleyenlerin cezasının ertelenmesi engellenecek.

        Bu fiiller tutuklama sebebi sayılarak tutuksuz yargılamanın önüne geçilecek.

        "ÖĞRETMENLERİMİZ MÜSTERİH OLSUN"

        Özel kurumlarda çalışan öğretmenlerimiz ve diğer eğitim çalışanlarımız da görevleri sebebiyle kendilerine yönelik işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılacak. Öğretmenlerimiz müsterih olsun.

        "OKTUGAN ÖĞRETMENİMİZE RAHMET DİLİYORUM"

        Böylesine önemli bir mesleği ülkemizin her bölgesinde fedakârca yürüten öğretmenlerimize karşı şiddet olaylarına asla sessiz kalmadık, kalmayacağız. Bu vesileyle, İstanbul’da canice yapılan bir saldırı sonucu hayatını kaybeden İbrahim Oktugan öğretmenimize Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine, öğrencilerine ve tüm eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum.

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