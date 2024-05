TIR sürücüsünden uyuşturucu iddiası

TIR SÜRÜCÜLERİNİN SESİNE KULAK VERİLMELİ

TIR şoförüyüm. TIR şoförleri olarak sigorta primlerimizin düşük ödenmesinden rahatsızız. Çoğu firmada maaş asgari ücretin bir tık üstünde gösterilip, sigorta primi de o tutar üzerinden ödeniyor. Yaklaşık 18.000 - 20.000 lira sabit maaş + harcırah + prim şeklinde çalışıyoruz.

Mesela 20.000 lira sabit maaşınız var diyelim. Ayda 10.000 km yol yaparsanız maaşın üzerine 5000 lira prim alıyorsunuz, 15.000 km yol yaparsanız 7000 lira prim alıyorsunuz. Ayrıca, kilometre başına harcırah alıyorsunuz. A noktasından B noktasına 1000 km yol yaptığınızda kilometreye 1,5 lira harcırah alıyorsunuz. Yani 1500 lira da harcırah.

Günlük 4,5 saat sürüş - 45 dk. mola – 4,5 saat sürüş ile toplam 9 saat yasal sürüş hakkımız var. Yani günde minimum 10 saat 2 metrekarelik tenekenin içindeyiz. Tabi bu kurallara uyan sürücüler için geçerli. Birçok arkadaş, bir an önce gideceği yere varmak, daha çok kilometre yapmak için bu sınırların dışına çıkıyor, uyumamak için türlü türlü yollara başvuruyorlar. Metamfetamin denen pisliği bile kullananlar var. Günlük istirahatimiz bile 2 metrekarelik tenekenin içinde.

Kanuna göre, prime esas kazançların hesabında hak edilen ücretlerin yanı sıra prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit ödeme dikkate alınır. Yol, yakacak gibi ayni yardımlar ile her yıl belirlenen tutara kadar olan yemek, çocuk ve aile yardımları hariç işverence çalışanlara her ne adla yapılırsa yapılsın tüm ödemeler prime esas kazanca tabi tutulur.

Sosyal sigorta primlerinizin sadece 20 bin liralık net ücrete karşılık gelen tutar üzerinden ödenmesi halinde 25 yıl çalışma sonucunda emekli olduğunuzda yaklaşık 12.300 lira emekli aylığı alabilirsiniz. Oysa 40 bin lira net ücrete karşılık gelen brüt ücret üzerinden prim yatırılmış olsa aynı çalışma süresine karşılık 28.600 lira emekli aylığı bağlanır.