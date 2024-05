En çok kazandıran film serileri

ORTA DÜNYA

(Middle Earth)



J.R.R. Tolkien’in Orta Dünya’da geçen kitaplarından uyarlanan seri, 2001’de ‘Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği’ (The Lord of the Rings: The Fellowship of Ring) ile başladı. Yeni Zelandalı yönetmen Peter Jackson, romanın hayranlarını hayal kırıklığına uğratmayan ve gişelerde başarılı olan bir iş çıkardı. Romanları temel alan üçlemenin son filmi, 2003 yapımı ‘Kral’ın Dönüşü’ (The Return of the King), 11 Oscar’a ulaşarak tarihe geçti. Jackson, üçlemenin ardından Tolkien’in çocuk kitabı havasında yazdığı kısa romanı ‘The Hobbit’i neredeyse sayfa sayfa uyarlayarak yeni bir üçlemeye daha imza attı. 6 filmden oluşan, fantezi türündeki serinin en çok hasılat yapan filmi ‘Kral’ın Dönüşü’ oldu.

Toplam hasılat: $1,855,051,469