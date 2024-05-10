Jeomanyetik fırtına! Potansiyel tehlikeleri neler?

Türkiye'de bugün hava rüzgar fırtınalıydı, artık bir de jeomanyetik fırtınamız var.

Bu gece ve yarın tüm gün dünyamızın atmosferini etkilemesi beklenen bu “manyetik fırtına”, çeşitli teknolojik sorunlar yaşamamıza yol açabilir. Uzay araçlarını ve uyduları daha fazla etkilemesi beklenen bu durum, iletişim ve enerji faaliyetlerini aksatabilir. Voltaj ayarlama sistemlerinde arızalar ve beklenmedik enerji ve iletişim kesintileri söz konusu. Fakat olumsuz etkilenen teknolojimiz, aynı zamanda bu manyetik alanlara karşı daha dirençli ve hazırlıklı olmamızı da sağlıyor. Uydular çıkan karmaşanın ardından kendini düzeltebiliyor. Yine de son 20 yılın en kuvvetlisi olma potansiyeli olan bu manyetik fırtınanın etkileri takip edilesi olarak görünüyor.