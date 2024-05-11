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        Haberler Gündem Hava Durumu 11 Mayıs Cumartesi hava durumu: Hava durumu İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya

        Meteoroloji saat verdi! 29 il için "sarı" alarm! 80 kentte sağanak!

        Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre bugün bir kentimiz dışında; tüm yurtta sağanak bekleniyor. Yağışlı hava ile birlikte batı kesimlerden başlayarak, iç ve kuzey kesimlerde sıcaklık 4-6 derece azalıyor. 29 kent içinse "sarı" alarm uyarısı verildi. İşte illerimizde hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2024 - 07:14 Güncelleme: 11.05.2024 - 07:14
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        29 il için "sarı" alarm! 80 kentte sağanak!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Şırnak dışında tüm yurdun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        SABAH SAATLERİNE DİKKAT!

        Meteoroloji; sabah saatlerinde İstanbul'da, öğle saatlerinde ise Başkent'te sağanak uyarısında bulundu. Yağışların aralıklarla süreceğini bildirdi.

        AKDENİZ'DEN KARADENİZ'E YURTTA SAĞANAK

        Yağışların; Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeybatısı ile Aydın, Denizli, Manisa, Kütahya ve Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu kesimlerde toz taşınımı bekleniyor.

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        HAVA SICAKLIĞI 4-6 DERECE DÜŞÜYOR

        Yağışlı hava ile birlikte batı kesimlerden başlayarak, iç ve kuzey kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin edilmekte.

        RÜZGARIN HIZI 40 KM'Yİ BULACAK

        Rüzgarın, kuzey ve batı kesimlerde kuzeyli yönlerden, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat), İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (70-100 km/saat) esmesi bekleniyor.

        "SARI" ALARM VERİLEN 29 KENTİMİZ

        Meteoroloji Hava Tahmin Haritası'nda "sarı" alarm verilen illerimiz ise şunlar: "İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Adana, Antalya, Balıkesir, Bingöl, Çanakkale, Edirne, Elazığ, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kayseri, Kırklareli, Malatya, Niğde, Ordu, Rize, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Bayburt, Karaman ve Yalova.

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        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU VE SICAKLIKLAR

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

        İSTANBUL: 17, Sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        İZMİR: 23, Parçalı ve çok bulutlu, gece başlayan yağışın sabah 09.00'a kadar sürmesi bekleniyor.

        KOCAELİ: 16, Sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        BURSA: 16, Sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        EDİRNE: 22, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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        A.KARAHİSAR: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        DENİZLİ: 24, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        UŞAK: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        ADANA: 29, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        ANTALYA: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

        BURDUR: 21, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        HATAY: 28, Parçalı ve çok bulutlu, aralıkla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        ESKİŞEHİR: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

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        KONYA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        YOZGAT: 21, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        BOLU: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

        ZONGULDAK: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        SİNOP: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        SAMSUN: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        TRABZON: 20, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        ERZURUM: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

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        KARS: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        MALATYA: 23, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuzey çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

        VAN: 18, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        DİYARBAKIR: 24, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        GAZİANTEP: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        SİİRT: 21, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        ŞANLIURFA: 27, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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