Galatasaray'da yaprak dökümü yaşanacak!

Süper Lig'de üst üste ikinci şampiyonluğa koşan Galatasaray'da yaz aylarında büyük bir dönüşüm yaşanacak. İlk 11'ini büyük ölçüde korumayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, kadroda düşünmediği yabancı oyuncularla yollarını ayıracak.

AURIER VE NDOMBELE İLE VEDALAŞILIYOR Herhangi bir ikinci kararın alınmaması durumunda 14'ten 12'ye inecek yabancı sınırına göre hareket etmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, kiralık ve sözleşmesi bitecek olan Serge Aurier, Tanguy Ndombele'ye veda edecek.

CARLOS VINICIUS'UN GİTME İHTİMALİ DAHA YÜKSEK Uygun bir bonservis bedeli talep edilmesi durumunda Carlos Vinicius kadroda kalabilir ancak ayrılık ihtimali şu an için daha güçlü. REKLAM

ZAHA İNGİLTERE'YE DÖNMEK İSTİYOR Bu futbolcuların yanı sıra bonservisi Galatasaray'da bulunan Wilfried Zaha ve Sergio Oliveira'yla da yolların ayrılması planlanıyor. Türkiye'ye ve Galatasaray'a adapte olmakta zorlanan Zaha, İngiltere'ye dönmek istiyor.

OLIVEIRA'NIN MAAŞI TRANSFERİ ZORA SOKUYOR Okan Buruk ile tartışan ve bir süredir maç kadrolarına alınmayan Sergio Oliveira'ya da kulüp bulması söylenecek. Galatasaray ile iki sezon daha sözleşmesi bulunan ve 2,75 milyon Euro maaşı olan Portekizliyle ilgilenen kulüpler bulunsa da yıllık ücreti bu transferlerin ihtimalini düşürüyor.

CICALDAU VE ROSS DA KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR Galatasaray'ın Konyaspor ile NEC Nijmegen'e kiraladığı futbolcuları Alexandru Cicaldau ve Mathias Ross da gelecek planları arasında bulunmuyor. Sarı-kırmızılılar her iki oyuncuyla da yollarını ayırmayı düşünüyor.

YUSUF, İSVİÇRE'DE DE OLMADI Türk olmasına rağmen pasaportu bulunmayan Yusuf Demir de gelecek sezon kadro yapılanmasında düşünülmeyen isimlerden biri. Galatasaray'a 6 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle transfer olsa da kontenjana takılan ve az süre bulabilen Yusuf, ülkesi İsviçre'de de beklentilerin altında kaldı.