Milyonlarca liralık soygun yaptılar! Rezidansta yakalandılar!

İstanbul'da; Büyükçekmece, Esenyurt ve Avcılar'da meydana gelen soygunlarla ilgili polis tarafından soruşturma açıldı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ DHA'da yer alan habere göre 3 kuyumcuda meydana gelen soygunlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin plakaları değiştirilmiş çalıntı araçlarla olay yerine geldikleri, kepenk kilitlerini kırarak içeri girdikleri görüldü.

SOYGUN ANLARI KAMERADA Şüphelilerin kuyumcularda bulduklarını poşetlere koyarak çaldıkları anları da işyeri kameralarına yansıdı.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yüzlerce saat güvenlik kamera görüntüsünü inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Savcılıktan alınan izinle yapılan teknik ve fiziki takibin ardından adreslere operasyon yapıldı. REKLAM

9 ŞÜPHELİ SİLAHLARIYLA BİRLİKTE YAKALANDI Kiraladıkları havuzlu lüks rezidanslarda kaldıkları belirlenen 9 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Baskın yapılan evlerde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, uzun namlulu silah, 77 mermi ile çalıntı olduğu değerlendirilen 8 adet bilgisayar, takip cihazı, 6 yüz 24 bin 150 lira, 7200 dolar, altın ziynet eşyaları ele geçirildi.

HAKLARINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZALARI ÇIKTI Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerden Sipan K.'nin (27) daha önceden 36 suç kaydı olduğu ve hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Şüphelinin ayrıca 4 ayrı olaydan arandığı öğrenildi. Şüpheli Sabri S.’nin de 2 aranması bulunduğu ayrıca hakkında 4 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.