4 çocuk annesi 7 yıl önce kaybolmuştu! Töre katliamına 12 tutuklama!
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 2017'de kaybolan 4 çocuk annesi, 28 yaşındaki Güneş Yıldıztan'ı, öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 26 şüpheliden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yıldıztan'ın aile meclisi kararıyla ormanlık alanda öldürüldüğü iddia edilmişti
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Güneş Yıldıztan'ın (28), 7 yıl önce kaybolmasına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden, 12'sinin savcılıktaki sorguları tamamlandı.
EŞİ DE TUTUKLANANLAR ARASINDA
AA'da yer alan habere göre tutuklanan 12 şüpheli arasında, Güneş Yıldıztan'ın eşinin de olduğu öğrenildi.
3 KENTTE OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ
Polisin 4 aylık teknik ve fiziki takibi sonrası, kadının aile fertlerince öldürüldüğü iddiasıyla İstanbul, Kocaeli ve Van'da operasyonlar düzenlenmişti.
14 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILMIŞTI
Operasyonda 26 kişi gözaltına alınmış, 14'ü emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.
KADININ POLİSE TESLİM EDİLDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ
Öte yandan, daha önce kadının, birlikte kaçtığı iddia edilen erkek tarafından aile fertlerinin baskısı üzerine polise teslim edildiği öğrenilmişti.
SIĞINMA EVİNDE YAŞAMAYA BAŞLAMIŞTI
Daha sonra kadının eşinin kendisini darp ettiği iddiasıyla emniyete başvurduğu, bunun sonucunda da sığınma evinde kalmaya başladığı belirtilmişti.
ORMANDA ÖLDÜRÜLDÜ İDDİASI
Sığınma evinden çıkan kadının, bir süre sonra aile fertlerince Körfez ilçesinde ormanlık alanda öldürüldüğü değerlendiriliyor.