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        Haberler Spor Futbol Fenerbahçe, Kayserispor maçına 4 eksikle çıkacak - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe, Kayserispor maçına 4 eksikle çıkacak

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın Mondihome Kayserispor'u Ülker Stadı'nda konuk edecek. Son 3 maçta 2 beraberlik alarak 4 puan kaybeden Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı. Sarı-lacivertliler bu haftayı kayıpsız geçerek sarı-kırmızılıların puan kaybını bekleyecek. Fenerbahçe'de dört futbolcu bu müsabakada forma giyemeyecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 11:08 Güncelleme: 11.05.2024 - 11:09
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        Fenerbahçe'de dört eksik
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        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın Mondihome Kayserispor'u konuk edecek.

        Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

        Ligde oynadığı son 3 müsabakada 2 beraberlik yaşayarak 4 puan yitiren sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kaldı.

        Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, haftaya 90 puanla 2. sırada giriyor.

        FENERBAHÇE'DE DÖRT EKSİK

        Fenerbahçe, Kayserispor maçında 4 oyuncusundan faydalanamayacak.

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        Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Mert Müldür'ün yanı sıra sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek ve Bright Osayi-Samuel, müsabakada forma giyemeyecek.

        ALTI İSİM SINIRDA

        Fenerbahçe'de 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        Sarı-lacivertlilerde Cengiz Ünder, Edin Dzeko, Rodrigo Becao, Dusan Tadic, Ferdi Kadıoğlu ve Michy Batshuayi kart görmeleri durumunda Galatasaray derbisinde takımlarını yalnız bırakacak.

        LİGDE 46. RANDEVU

        İki takım arasında daha önce bu kulvarda oynanan 45 maçta sarı-lacivertlilerin büyük üstünlüğü bulunuyor.

        Fenerbahçe, rakibini 28 kez mağlup ederken, 9 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, 8 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı.

        İstanbul temsilcisi, söz konusu müsabakalarda 98 gol atarken, kalesinde 48 gol gördü.

        KADIKÖY2DE 23. MAÇ

        Fenerbahçe ile Kayserispor, Kadıköy'de 23. lig mücadelelerine çıkacak.

        Daha önce burada oynanan 22 müsabakada Fenerbahçe 17 galibiyet elde ederken, 3 beraberlik yaşadı ve sadece 2 kez sahadan puansız ayrıldı.

        Söz konusu mücadelelerde Fenerbahçe 61 gol atarken, konuk ekip 25 kez sevindi.

        TARİHE GEÇEN SONUÇLAR

        Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti.

        Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda cezası nedeniyle rakibiyle İzmir'de yaptığı maçı 8-1, 2004-2005 sezonunda İstanbul'daki müsabakayı da 7-0 kazanarak lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza attı.

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