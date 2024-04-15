Moein konserinde gerginlik yaşandı, cam kapılar kırıldı

EZİLME TEHLİKESİ YAŞANDI

Yaşanan izdiham ile birlikte biranda cam kapıya yüklenen İranlıların, içeri girmeye çalıştıkları sırada cam kapılar yerle bir oldu. Tehlikeye aldırış etmeyen birçok İranlı, bu sırada ezilme tehlikesi yaşadı. Basına kapalı olan konserde Moein, şarkılarını seslendirdi.